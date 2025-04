O que funciona no feriado do Dia do Trabalho em 2025? Veja o que abre e fecha em Fortaleza

O Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), é considerado um dos feriados mais tradicionais do calendário brasileiro. A data marca a luta por direitos trabalhistas e costuma ser um momento de pausa para boa parte dos profissionais. Com isso, o funcionamento do comércio e de serviços públicos sofre alterações.

Apesar de ser uma comemoração em todo o País, em Fortaleza, supermercados irão funcionar normalmente. Metrô, VLT e linhas de ônibus serão afetados e terão frotas e horários reduzidos.

Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bares e Restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comunicou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar na sexta-feira da Paixão.

Transporte Público e Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a frota programada para o feriado conta com 487 veículos. Os horários de circulação e partida aproximada podem ser consultados por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.



A respeito do funcionamento da Etufor na sede e nos postos descentralizados, não haverá atendimento no dia 1° de maio.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 1º de maio. As atividades de atendimento e entrega de cartas e encomendas funcionarão normalmente na quarta-feira (30/4) e sexta-feira (2/5). No sábado (3), haverá atendimento normal nas agências que operam neste dia da semana.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para manutenção das redes de água e de esgoto na capital e no interior do estado nesta quinta-feira (1º), durante o feriado do Dia do Trabalhador. As lojas e os núcleos de atendimento da companhia estarão fechados durante o feriado e retomam as atividades presenciais na sexta-feira (2).

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza estará fechado nesta quinta-feira (1º). As atividades serão retomadas normalmente a partir da sexta-feira, dia 2 de maio.

Shoppings

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

As lojas e os quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estarão fechados. Apenas funcionam as operações de alimentação, supermercados, farmácias e espaços de lazer, das 10h às 22h.

Grand Shopping

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

Cinema: conforme programação disponível

Bancos: fechados

Shopping Parangaba

Lojas e Quiosques - Fechadas

Praça de Alimentação - 11h às 22h

Clínicas Médicas - São Bento e Seu Doutor: de acordo com os horários dos atendimentos

Selfit Academia - 08h às 14h

Lotérica - Fechada

CAGECE - Fechada

Lazer - Game Station: 12h às 22h

Studio Games: 13h às 21h

Shopping Terrazo

Lojas e Quiosques: fechados

Praça de Alimentação e operações de lazer: 11h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Academia Greenlife: 8h às 16h

Giga Mall

Lojas e Quiosques: fechados

Praça de Alimentação: fechada

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: Fechados.

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Academia Selfit: 8h às 18h.

Bilheteria Teatro: Fechada.

Clínica Sim: Fechado.

Centerplex cinemas: Conforme programação no site.

Farmácia Pague Menos: 13h às 21h

Caixa Econômica: Fechado.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: Fechados.

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Quintal: 11h às 23h.

Parque da Zoe: 15h às 23h.

Super Lagoa: 7h às 22h.

Cinema: Conforme a programação.

Lotérica: Fechada.

Smartfit: Fechada.

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: Fechados.

Praça de alimentação: 9h às 21h.

Fazendinha Restaurante: 11h às 00h.

Americanas: Fechada.

Pague Menos: 11h às 20h.

Centerplex Cinemas: De acordo com a programação.

SkyFit: 8h às 18h.

Shopping Benfica

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: Funcionamento facultativo, das 11h às 21h

Cinema: Funcionamento normal, com programacão especial. Consulte os horários no site oficial do Cinemas Benfica.

Mercadinho São Luiz: Das 07h às 21h

Farmácia Pague Menos: Das 12h às 21h

Lotérica Prêmio Extra, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, CCI e DETRAN: Fechados

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: fechados

Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h

Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Spine Sports: 06h às 22h

Cobasi: 09h às 21h

Laboratório Emílio Ribas: 07h às 17h (Coleta até às 16h30)

Serviços (Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios, CLDO): Fechados

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.