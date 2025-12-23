Projeto no interior do CE transforma mais de 190 alunos em escritores
Iniciativa pedagógica envolve alunos do 4º e 5º ano, famílias e professores na criação, ilustração e lançamento de obras literárias em Uruoca.
A Escola Municipal Naiza Lira Rocha, em Uruoca, no interior do Ceará, realizou o lançamento coletivo de livros produzidos por estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental. A ação integrou o “Super Evento de Autógrafos”, realizado no dia 13 de dezembro, que marcou a culminância do projeto pedagógico SuperAutor, desenvolvido pela unidade de ensino desde 2023.
O evento reuniu alunos, familiares, professores e integrantes da comunidade escolar na Quadra Vanderley Gomes Moreira. Ao todo, mais de 190 estudantes participaram do projeto, que estimulou a escrita e a leitura por meio da produção de livros autorais. As obras abordam temas diversos, como cotidiano, esportes, animais, sonhos e personagens de referência para as crianças.
Veja também
Segundo o diretor da escola, Vannut Martins de Souza, o SuperAutor foi criado com o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização dos alunos que estão concluindo os anos iniciais do ensino fundamental.
No início, o projeto era feito de forma manual. Os alunos escreviam as histórias no papel, depois o material era digitado, impresso e encadernado. Com a adoção da plataforma SuperAutor, foi possível organizar melhor o processo e aprimorar a apresentação dos livros.
A partir de 2024, a plataforma adotada pela escola passou a auxiliar professores e alunos nas etapas de revisão, diagramação e ilustração. Os textos e desenhos, no entanto, continuam sendo produzidos integralmente pelos estudantes.
De acordo com o diretor, em 2024, a escola contabilizou 152 alunos participantes e o mesmo número de livros publicados. Já em 2025, o projeto alcançou 196 obras, considerando alunos que avançaram do 4º para o 5º ano e novos estudantes que ingressaram na iniciativa.
O evento ocorreu no dia 13 de dezembro e incluiu sessão de autógrafos, registros fotográficos e distribuição de exemplares. Parte dos livros também é destinada a bibliotecas, por meio de parcerias com a Secretaria Municipal de Educação e apoio do poder público.
Envolvimento das famílias no processo
A coordenadora pedagógica da escola, Catiane de Souza, destaca que a participação das famílias é uma das etapas do projeto. Segundo ela, os responsáveis acompanham desde a elaboração da biografia do aluno até o desenvolvimento das atividades em sala de aula.
O projeto busca aproximar a família do processo de leitura e escrita. Os alunos desenvolvem as histórias com orientação dos professores, seguindo um cronograma até a finalização do livro.
A aquisição dos exemplares é custeada, em sua maioria, pelas famílias, que podem comprar mais de uma unidade. Parte da produção também conta com apoio da Secretaria de Educação.
Experiência para os estudantes
Para os alunos, o SuperAutor representa a oportunidade de vivenciar todas as etapas da produção de um livro. Isaac César, estudante do 5º ano, que participou pela segunda vez do projeto, relatou a importância do acompanhamento familiar e escolar durante o processo.
Foi importante contar com a ajuda da minha mãe, dos professores e da equipe da escola. Isso fez diferença para que eu conseguisse concluir mais um livro.