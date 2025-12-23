Unifor oferece mais de 80 cursos de férias gratuitos em janeiro

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, abre inscrições para mais de 80 cursos de férias gratuitos que serão realizados entre os dias 06 e 30 de janeiro. As formações são destinadas tanto à comunidade acadêmica quanto ao público externo e integram a estratégia da instituição de ampliar o acesso à qualificação durante o período de recesso.

A programação contempla diferentes áreas do conhecimento, como Saúde, Direito, Tecnologia, Comunicação e Gestão, reunindo temas alinhados às demandas atuais do mercado e aos interesses de estudantes e profissionais em formação. Os cursos estão distribuídos entre os quatro centros de ciências da Unifor: Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).

As atividades serão conduzidas por professores da Unifor e ocorrerão em formatos presencial e on-line, utilizando a infraestrutura da universidade, incluindo salas de aula e laboratórios.

Entre os cursos ofertados, estão “Entrei na universidade: como me preparar para a vida acadêmica e profissional?”; “Curso prático - Experimentos com microscópio - Oficina de bactérias e limpeza das mãos”; “Introdução ao podcast”; e “Uso de gps e geotecnologias”.

Não há pré-requisitos para participação das formações. Nos cursos da área de Tecnologia, no entanto, por se tratar de atividades práticas, é necessário observar orientações específicas quanto à vestimenta adequada ao ambiente. Ao final das formações, todos os participantes receberão certificado de conclusão.

Segundo Victor Secundino, gerente comercial da Diretoria de Marketing da Unifor, a iniciativa reforça o compromisso institucional com a disseminação do conhecimento. “A oferta de cursos de férias gratuitos está alinhada à missão da Unifor de democratizar o acesso à educação e contribuir para o desenvolvimento humano, social e profissional da comunidade”, afirma.

Confira a programação completa de cursos

Inscrições:

Curso de férias CCJ

Curso de férias CCS

Curso de férias CCT

Curso de férias CCG