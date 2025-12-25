Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo

Uma loja de materiais escolar e de escritório no Centro de Fortaleza foi atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (25). O Corpo de Bombeiros atua para debelar o fogo. Até o momento, não há confirmação de vítimas.

O fogo no estabelecimento, localizado na esquina das ruas Floriano Peixoto e Senador Alencar, teria começado durante o amanhecer e a corporação informou que foi acionada às 7h08 para atender ao caso.

Em nota, os bombeiros detalharam ainda que as chamas consumiram grande parte do pavimento térreo, se propagando para os pavimentos superiores da Loja Libaneza.

Legenda: Fogo se alastrou do térreo para os andares superiores do local. Foto: Thiago Gadelha.

"No momento, as equipes permanecem em combate, atuando para o controle e a extinção do fogo, bem como para a segurança da área", detalhou nesta manhã.

Equipes da Enel, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Polícia Militar também estão no local e prestam assistência à ocorrência.

Segundo incêndio em menos de 24 horas

Este é o segundo incêndio registrado na Capital cearense em menos de 24 horas. Desde o fim da noite de quarta-feira (24), o fogo consome a tradicional loja de sucata do Chico Alves, no bairro Jacarecanga.

Vídeos registrados por testemunhas mostram labaredas saindo do estabelecimento, que funciona na Avenida Sargento Hermínio há cerca de 55 anos.

Na ocasião, duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas. Até às 10h33, as chamas não haviam sido debeladas pelos bombeiros.