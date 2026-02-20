Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ram Newsedan realiza “Rampage Drive” com ofertas especiais neste sábado (21)

A ação promocional estará disponível em todas as concessionárias da Ram Newsedan

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: A picape é reconhecida pelo design marcante.
Foto: divulgação

No próximo sábado (21), todas as concessionárias de Fortaleza Ram Newsedan promovem o Rampage Drive, um evento exclusivo dedicado à picape que conquistou o mercado brasileiro. A ação, que começa a partir das 8 horas, reunirá as melhores condições do mercado para quem deseja adquirir uma Ram Rampage 0km.

Durante o evento, os clientes terão acesso a negociações especiais, ofertas diferenciadas e condições diferenciadas, válidas somente no dia 21 de fevereiro. O Rampage Drive foi pensado para proporcionar uma experiência completa, com atendimento personalizado e test drives, permitindo que o público conheça de perto toda a força, tecnologia e sofisticação da Rampage.

Força da marca Ram

Reconhecida pelo design marcante, desempenho robusto e acabamento premium, a Rampage se tornou referência no segmento de picapes, unindo potência e conforto em um único modelo. No Rampage Drive, essa experiência ganha ainda mais força com oportunidades exclusivas para fechar negócio.

O evento reforça o compromisso da Ram Newsedan em oferecer não apenas veículos de alto padrão, mas também condições competitivas e atendimento especializado para quem busca performance e exclusividade.

Data: Sábado, 21 de fevereiro
Horário: A partir das 8h
🏁 Local: Todas as concessionárias Ram Newsedan
⚡ Condições especiais válidas exclusivamente durante o evento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Ram Newsedan realiza “Rampage Drive” com ofertas especiais neste sábado (21)

A ação promocional estará disponível em todas as concessionárias da Ram Newsedan

Agência de Conteúdo DN
Há 54 minutos
Ceará

Governo do CE, Fortaleza e mais 52 prefeituras perdem ‘verba extra’ na educação em 2026; veja lista

O recurso complementar do Fundeb é destinado a estados e municípios que melhoram a aprendizagem e reduzem as desigualdades na educação.

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Jovens praticando vôlei em quadra poliesportiva coberta no Cuca Jangurussu, espaço com atividades esportivas e culturais na Regional 9 de Fortaleza
Ceará

Cuca Jangurussu reúne ações culturais e esportivas na Regional 9

Equipamento da Prefeitura de Fortaleza atua na inclusão social e no acesso a políticas para jovens

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem mostra Ocupação Terra Prometida, comunidade carente com casas improvisadas em Fortaleza, com foco em crianças brincando na rua e céu parcialmente nublado, representando dificuldades de moradia e condições precárias.
Ceará

Arquidiocese do CE abre Campanha da Fraternidade sobre moradia em meio a déficit de 211 mil habitações

Após 33 anos, tema retorna ao foco do movimento, que visa estimular poder público e sociedade civil a buscar soluções.

Carol Melo e Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026
Mulher caminhando sob chuva forte, segurando um guarda-chuva arco-íris vibrante em uma rua urbana molhada, com outras pessoas ao fundo.
Ceará

Cidades do CE têm novos avisos de chuvas intensas até sexta (20); veja locais

Previsão foi atualizada pelo Inmet nesta quinta-feira (19).

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra prédio em chamas na Aldeota em Fortaleza.
Ceará

Prédio em construção na Aldeota pega fogo, e quatro trabalhadores sofrem intoxicação por fumaça

O fogo teve início em pavimento não habitado.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026
Carga apreendida pela PRF.
Ceará

PRF apreende carga com anabolizantes, canetas emagrecedoras e iPhones no Ceará

Três homens foram presos em flagrante.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Vista panorâmica da Praia de Iracema, em Fortaleza, ao entardecer, com o sol brilhante refletindo na água, céu com nuvens e a silhueta da cidade costeira.
Ceará

Ondas de calor estão 9 vezes mais frequentes e ameaçam futuro do clima no CE, diz cientista

Aquecimento global pode intensificar tempo mais seco e afetar regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos mostrando um muro parcialmente destruído após um acidente. Na imagem da esquerda, um carro branco aparece profundamente danificado, tendo atravessado o muro de tonalidades azul e verde; destroços de tijolos e concreto estão espalhados ao redor. Na imagem da direita, uma ambulância branca com sirene vermelha está entre os escombros, também dentro da área interna após o colapso do muro. O céu está nublado em ambas as fotos.
Ceará

Carro desgovernado invade hospital e atinge ambulâncias em Independência, no Ceará; veja vídeo

Colisão ocasionou apenas danos materiais aos veículos e à fachada do hospital.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Homem idoso de boné em rua urbana inundada observa carro passar e criar grandes respingos de água.
Ceará

CE tem aviso de ‘perigo’ por fortes chuvas até sexta (20); veja detalhes

Previsão do Inmet indica que condições devem atingir todo o Estado.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Mulher segura guarda chuva azul estampado em rua de Fortaleza.
Ceará

Chove em pelo menos 130 cidades de todas as regiões do CE; veja volumes

Acumulados são de 7h de ontem até 7h desta quarta-feira de cinzas (18).

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Montagem de três fotos mostrando ruas alagadas na cidade do Crato, no Ceará.
Ceará

Chuva com ventania alaga ruas e derruba teto de posto de gasolina no Crato (CE)

Defesa Civil atendeu diversos chamados da população.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Multidão no Aterro da Praia de Iracema.
Ceará

Trio elétrico para o Carnaval em Fortaleza está em estudo, diz secretária da Cultura

Helena Barbosa pontua responsabilidade para estruturar retorno do modelo de festa.

Bergson Araujo costa e Letícia do Vale
17 de Fevereiro de 2026
Foliões curtem Carnaval de fortaleza na praça da gentilândia.
Ceará

Público lota palcos da folia na despedida do Carnaval 2026 em Fortaleza

Capital cearense contou com inúmeros pontos de folia.

Bergson Araujo Costa e Letícia do Vale
17 de Fevereiro de 2026
Foto de Dom Gregório Paixão.
Ceará

Confira programação das celebrações de Quarta-Feira de Cinzas no Ceará

Oficialmente, a Quarta-Feira de Cinzas não é feriado nacional.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
foto de foliões em carnaval de fortaleza.
Ceará

É feriado ou ponto facultativo nesta terça-feira (17) de Carnaval?

Carnaval não é feriado nacional.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Crianças e adolescente tomam banho de chuva sob o olhar de mulher protegida por um guarda chuva. Em primeiro plano, uma rua de terra coberta por água.
Ceará

Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

Funceme emitiu alertas nesta terça-feira (17).

Igor Cavalcante
17 de Fevereiro de 2026
Uma grande barragem de concreto se estende ao lado de um reservatório de água, com um canal que atravessa uma paisagem rochosa e arborizada sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Apesar do ganho de água, cenário tem sido menos favorável do que no ano passado.

Theyse Viana
17 de Fevereiro de 2026
Localizada no Sertão dos Inhamuns, Aiuaba costuma registrar baixas temperaturas.
Ceará

Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

Dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume

Previsão para os próximos dias indica um aumento de nebulosidade e chuvas no estado até quinta-feira (19)

Redação
17 de Fevereiro de 2026