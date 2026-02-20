Ram Newsedan realiza “Rampage Drive” com ofertas especiais neste sábado (21)

No próximo sábado (21), todas as concessionárias de Fortaleza Ram Newsedan promovem o Rampage Drive, um evento exclusivo dedicado à picape que conquistou o mercado brasileiro. A ação, que começa a partir das 8 horas, reunirá as melhores condições do mercado para quem deseja adquirir uma Ram Rampage 0km.

Durante o evento, os clientes terão acesso a negociações especiais, ofertas diferenciadas e condições diferenciadas, válidas somente no dia 21 de fevereiro. O Rampage Drive foi pensado para proporcionar uma experiência completa, com atendimento personalizado e test drives, permitindo que o público conheça de perto toda a força, tecnologia e sofisticação da Rampage.

Força da marca Ram

Reconhecida pelo design marcante, desempenho robusto e acabamento premium, a Rampage se tornou referência no segmento de picapes, unindo potência e conforto em um único modelo. No Rampage Drive, essa experiência ganha ainda mais força com oportunidades exclusivas para fechar negócio.

O evento reforça o compromisso da Ram Newsedan em oferecer não apenas veículos de alto padrão, mas também condições competitivas e atendimento especializado para quem busca performance e exclusividade.

Data: Sábado, 21 de fevereiro

Horário: A partir das 8h

🏁 Local: Todas as concessionárias Ram Newsedan

⚡ Condições especiais válidas exclusivamente durante o evento.