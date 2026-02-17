Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Apesar do ganho de água, cenário tem sido menos favorável do que no ano passado.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Uma grande barragem de concreto se estende ao lado de um reservatório de água, com um canal que atravessa uma paisagem rochosa e arborizada sob um céu parcialmente nublado.
Legenda: Castanhão, maior açude do Ceará, está cheio com menos de 20% da capacidade total.
Foto: Ismael Soares.

Três dos maiores açudes do Ceará estão entre os que mais receberam água, até agora, em 2026: Araras, no município de Varjota; Castanhão, em Alto Santo; e Orós, na cidade de mesmo nome. Apesar disso, o aporte ainda não é significativo, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O Ceará possui, hoje, 144 açudes monitorados pela Cogerh. Até sexta-feira (13), nenhum estava sangrando, e apenas o açude de Curral Velho, em Morada Nova, tinha volume acima de 90%. Ele chegou a verter, no início de fevereiro, mas o nível voltou a cair.

Outros 40 reservatórios amargam situação complexa, com menos de 30% da capacidade preenchida. Com isso, a reserva hídrica total do Ceará está com pouco mais de 38% do volume. Em 2025, neste mesmo período, esse valor era 44,1%, com seis açudes sangrando e nove acima de 90%.

Veja também

teaser image
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

teaser image
Ceará

Após 7 anos, águas do Orós e Castanhão devem voltar a Fortaleza para evitar desabastecimento

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Com a irregularidade das poucas chuvas que caíram sobre o Estado até agora, a situação das bacias (conjuntos de açudes por região) cearenses é diversa. O melhor cenário está na bacia do Alto Jaguaribe, composta por 18 açudes, entre eles o Orós: até sexta, ela tinha 69,2% da capacidade preenchida.

Em seguida, aparecem as bacias de Acaraú (onde está o Araras, 4º maior do Ceará), 66% cheia, e Litoral, com 63% do volume. O cenário contrasta com as bacias de Crateús e Médio Jaguaribe, cheias com apenas 10% e 19% da capacidade, respectivamente.

Yuri Castro, presidente da Cogerh, explica que os aportes até agora “não representam muita coisa”, principalmente após um mês de janeiro de chuvas quase 32% abaixo da média histórica.

“Tivemos um início de aporte em alguns reservatórios, mas quase insignificante. Até então, entraram 149 milhões (de m³). Para se ter ideia, nossa média é de 4 bilhões. Mas a recarga dos açudes iniciou agora”, tranquiliza.

Março e abril são os meses com maior ganho de água pelos reservatórios cearenses, lembra Yuri, de modo que o crescimento ainda pequeno dos níveis d’água “é normal para o período”. 

Volume atual dos maiores açudes do Ceará

  1. Castanhão: 19,5%;
  2. Orós: 70%;
  3. Banabuiú: 27,3%;
  4. Araras: 64,84%;
  5. Figueiredo: 19,7%.

Situação crítica no interior

Vista aérea de uma grande barragem, o açude Realejo, com a inscrição DNOCS em seu muro, cercada por campos verdes, vegetação densa, pequenas casas e montanhas distantes sob um céu nublado.
Legenda: Açude Realejo, em Crateús, confere segurança hídrica à região.
Foto: Divulgação/Cogerh.

A irregularidade geográfica das chuvas leva algumas regiões do Estado a situações críticas. É o caso de Crateús, no sertão cearense. “É lá que preocupa, hoje, pelo acumulado. Temos na bacia municípios com mais de 60 mil habitantes, Novo Oriente, Quiterianópolis, Independência. Já programamos algumas ações”, adianta o presidente da Cogerh.

Yuri afirma que, caso a quadra chuvosa não gere ganhos de água significativos aos açudes da região, serão necessárias ações emergenciais para garantir o abastecimento da população – incluindo a construção de uma adutora de 18 km.

“Talvez a gente precise interligar o Açude Realejo à sede, já que o Carnaubal e o Batalhão poderão falhar no mês de dezembro, caso não tenha aporte nessa quadra chuvosa. O Realejo tem um pouco mais de água e dá uma sobrevida a Crateús”, situa.

30,5%
é o volume atual do açude Realejo, em Crateús. Ele é um dos dez que compõem a bacia hidrográfica da região.

O presidente da Cogerh informa que os materiais e estruturas para possível realização da obra hídrica já estão sendo adquiridos, mas ela “só será concretizada caso não tenhamos o aporte”. Se não chover e não houver ação emergencial, o abastecimento de Crateús poderia colapsar em dezembro deste ano.

“Quem vai salvar Crateús é o Carnaubal e a interligação com o Realejo. Novo Oriente a gente consegue atender com poços, complementando com o Açude Flor do Campo. Em Independência, o Jaburu II consegue atender até a próxima quadra chuvosa, mesmo que não tenha recarga”, complementa o gestor.

Onde deve chover mais durante a quadra

Vista traseira de uma mulher caminhando sob chuva forte com um guarda-chuva vermelho em uma rua molhada da cidade, com outra pessoa desfocada ao fundo.
Foto: Fabiane de Paula.

Em janeiro, durante a divulgação do prognóstico da quadra chuvosa de 2026, o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, reconheceu que “existe uma incerteza muito grande” em torno do cenário, mas avaliou que as chuvas devem ser mais positivas na porção noroeste do Ceará e ter menor volume no sudeste do Estado.

Sávio destacou que, embora ainda seja pré-estação, e não estação chuvosa em si, um janeiro de poucas chuvas era “preocupante” em termos de recargas hídricas, já que o solo precisa receber umidade para que os açudes consigam reter água.

Entre janeiro e fevereiro, até a última sexta-feira (13), as maiores chuvas do Estado se concentraram nas regiões do Litoral Norte e do Cariri, dois extremos do mapa cearense. Considerando apenas fevereiro, Ibiapaba e o centro do Estado também registraram mais precipitações.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Crianças e adolescente tomam banho de chuva sob o olhar de mulher protegida por um guarda chuva. Em primeiro plano, uma rua de terra coberta por água.
Ceará

Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

Funceme emitiu alertas nesta terça-feira (17).

Igor Cavalcante
Há 28 minutos
Uma grande barragem de concreto se estende ao lado de um reservatório de água, com um canal que atravessa uma paisagem rochosa e arborizada sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Apesar do ganho de água, cenário tem sido menos favorável do que no ano passado.

Theyse Viana
Há 50 minutos
Localizada no Sertão dos Inhamuns, Aiuaba costuma registrar baixas temperaturas.
Ceará

Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

Dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Redação
Há 1 hora
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume

Previsão para os próximos dias indica um aumento de nebulosidade e chuvas no estado até quinta-feira (19)

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Folia acompanha desfiles na Avenida Domingos Olimpio.
Ceará

Carnaval 2026: veja os melhores cliques deste quarto dia de folia em Fortaleza

Capital cearense distribuiu folia por inúmeros pontos da cidade.

Bergson Araujo Costa
16 de Fevereiro de 2026
Imagem de agentes do CBMCE fardados.
Ceará

Chuva forte faz riacho subir e deixa três pessoas ilhadas em Ipaporanga, no Ceará

Moradores foram resgatados e passam bem.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Creche no Ceará atende filhos de catadores e ambulantes que trabalham no Carnaval 2026
Ceará

Creche no Ceará atende filhos de catadores e ambulantes que trabalham no Carnaval 2026

O serviço oferece alimentação e atividades recreativas.

João Lima Neto
16 de Fevereiro de 2026
Freira vestida com hábito azul toca a testa de um cantor em cima de um palco, enquanto outras pessoas observam ao redor durante um evento.
Ceará

Freira vai a show de Zé Felipe em Itapipoca para pedir para baixar o som e abençoa o cantor

A situação inusitada ocorreu neste domingo (16).

Redação
16 de Fevereiro de 2026
foto de foliões no carnaval de fortaleza.
Ceará

Com trégua da chuva, foliões encaram o calor na segunda de Carnaval em Fortaleza; veja fotos

Após três dias de chuva, o clima mudou neste 16 de fevereiro.

Bergson Araujo Costa
16 de Fevereiro de 2026
Carro vermelho com a parte dianteira danificada parado no acostamento de uma estrada, ao lado de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ao redor há vegetação verde e o céu está parcialmente nublado.
Ceará

Motorista sem uma das pernas e embriagado atropela motociclista em Tianguá; carro não era adaptado

A vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

Redação
16 de Fevereiro de 2026
Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo
Ceará

Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo

Fenômeno costuma acontecer no primeiro semestre de cada ano.

Nicolas Paulino
16 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra jovem pesquisadora realizando experimentos laboratoriais, usando jalecos brancos, em um ambiente de curso técnico ou faculdade.
Ceará

Veja como será o estudo da Uece sobre efeitos da cannabis no tratamento de crianças com autismo

Entenda as etapas da pesquisa, quem são os voluntários e quando devem ser divulgados os resultados.

Carol Melo
16 de Fevereiro de 2026
Guilherme fantasiado de água viva. Ele usa chapéu com tentáculos, um top azul estampado e uma saia branca com azul.
Ceará

De 'vento' a 'água-viva': fantasias autorais se destacam em Carnaval na Mocinha

O bloco "Num Ispaia Sinão Ienche" ocorre no tradicional bar do bairro Meireles.

Maria Clarice Nascimento e Luana Severo
15 de Fevereiro de 2026
Centenas de pessoas sentadas em cadeiras posicionadas na escadaria da igreja matriz da cidade de Guaramiranga, Ceará, para assistir a um show do Festival de Jazz e Blues.
Ceará

Público lota escadaria da matriz de Guaramiranga em festival de Jazz e Blues

Iniciativa totalmente gratuita, segue com programação até a terça-feira de Carnaval.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Pessoas andando com guarda-chuvas em praça.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 84 cidades do CE neste domingo (15)

Há possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Imagem tem duas idosas com adereços de carnaval.
Ceará

Abrigos estimulam memórias e afetos de idosos em festas de Carnaval em Fortaleza; veja imagens

Ao longo da semana, sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia foram adaptadas para a temática carnavalesca.

Paloma Vargas
15 de Fevereiro de 2026
Casal comemora carnaval fantasiado em meio à chuva em Fortaleza.
Ceará

Chove em mais de 100 cidades do CE entre sábado (14) e domingo (15); veja maiores volumes

Os principais acumulados foram registrados na região da Ibiapaba.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Cena noturna mostrando um indivíduo sentado em silhueta, sob luz ambiente fraca, com árvores e uma parede coberta de grafite como pano de fundo, sugerindo uso de drogas.
Ceará

Fortaleza deve ter 3 casas de apoio para prevenção às drogas; veja locais

Espaços terão foco em acolhimento e inclusão profissional.

Paulo Roberto Maciel* e Nícolas Paulino
15 de Fevereiro de 2026
Quatro mulheres posam sorrindo em meio à multidão; usam adereços dourados na cabeça e seguram leque com as cores do arco-íris durante evento noturno.
Ceará

Pinhões, Maracatu, Aterrinho e Mocinha: o que rolou na noite de sábado no Carnaval de Fortaleza

Apesar da mistura de ritmos, o samba foi protagonista em todos os polos.

Ana Beatriz Caldas e Letícia do Vale
14 de Fevereiro de 2026
Pessoa atravessando a rua com guarda-chuva na chuva, carregando sacolas de compras, em um dia chuvoso na cidade, com trânsito e lojas ao fundo.
Ceará

CE tem avisos de chuvas intensas para mais de 130 cidades até domingo (15); veja locais

Precipitações de maiores volumes podem ocorrer em regiões como Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Redação
14 de Fevereiro de 2026