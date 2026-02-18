Carro desgovernado invade hospital e atinge ambulâncias em Independência, no Ceará; veja vídeo
Colisão ocasionou apenas danos materiais aos veículos e à fachada do hospital.
Um carro perdeu o controle e colidiu contra o muro de um hospital na cidade de Independência, no Ceará, nesta quarta-feira (18).
Duas ambulâncias que estavam no pátio da unidade de saúde foram atingidas no acidente.
Os dois veículos, utilizados em atendimentos a pacientes, estavam estacionados. Até então, as informações são de que a colisão ocasionou apenas danos materiais e nenhum ferido foi registrado.
Veja as imagens:
As imagens divulgadas mostram que a fachada do hospital ficou parcialmente comprometida após o ocorrido.
Até então, não se sabe quais as causas do acidente.
