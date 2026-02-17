Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Trio elétrico para o Carnaval em Fortaleza está em estudo, diz secretária da Cultura

Helena Barbosa pontua responsabilidade para estruturar retorno do modelo de festa.

Bergson Araujo costa e Letícia do Vale producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foliões na Praça da Gentilândia.
Legenda: Tema repercutiu na rede social X, antigo Twitter.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

A secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, disse, nesta terça-feira (17), que a Prefeitura avalia a possibilidade de ter trio elétrico no Carnaval da Capital. Segundo ela, não há prazo para uma decisão sobre a modalidade. Ela concedeu entrevista durante os shows no Aterro da Praia de Iracema.

Recentemente, a pauta ganhou força no X, antigo Twitter. Usuários da rede social questionaram o motivo de a cidade não ter esse tipo de atração.

"O que eu me proponho, que as pessoas me marcaram muito no Twitter quanto a esse trio, é a gente pensar o que seria, porque não é só transferir. 'Ah, porque fulano faz, a gente faz'. Não se trata disso, até porque a gente coloca nossa marca, nossa identidade, né?", compartilhou a gestora.

Helena ainda afirmou: "A gente já vinha pensando como é que faz isso [trio elétrico] ser uma novidade, como ter adesão. Não é fácil, é complexo colocar um trio na rua, mas são coisas que a gente está aqui, como pontos importantes, à reflexão e é um caminho a seguir".

A secretária também apresentou alguns números do Carnaval deste ano. Segundo os dados parciais, apenas no Pré-Carnaval foram mais de 700.000 pessoas em todos os polos.

"Aqui, no Aterrinho, está dando sempre em torno de 80 a 100 mil pessoas, a depender. Varia, tem essa média. Ontem a gente conseguiu alcançar um pouco de 20 mil pessoas no Jorge Aragão", disse ainda Helena Barbosa.

APRESENTAÇÕES NO ATERRINHO

A secretária prestigiou nesta noite as apresentações no Aterrinho da Praia de Iracema. Se apresentam no último dia de Carnaval: DJ Femo, Bloco Mambembe, Yasmin Sensação e Olodum.

Em coletiva de imprensa, Bloco Mambembe e Yasmin Sensação falaram um pouco sobre o sentimento de estar se apresentando em Fortaleza e o que esperar de futuros projetos.

Yasmin Sensação.
Legenda: Yasmin Sensação se apresentou pela primeira vez em Fortaleza.
Foto: Kid Jr/SVM.

Antes de subir ao palco, a cantora Yasmin Sensação falou sobre sua carreira em ascensão e o lançamento de um novo projeto. Revelou ainda que o álbum deve contar com participações especiais, entre elas a do cantor Nattanzinho Lima.

"É a primeira vez aqui, em Fortaleza, eu quero dizer que estou muito ansiosa, muitas emoções, muita turbulência dentro da minha barriga e o público pode esperar um repertório novo, viu, que eu preparei", contou a artista.

Sobre as outras participações do projeto, ela manteve sigilo: "Nathanzinho Lima é uma delas, agora a outra eu não posso falar de jeito nenhum".

As integrantes do Bloco Mambembe, Mulher Barbada e Deydianne Piaf.
Legenda: Mulher Barbada e Deydianne Piaf, integrantes do Bloco Mambembe, animaram o Aterrinho na última noite de Carnaval.
Foto: Kid Jr/SVM.

As integrantes do Bloco Mambembe, Mulher Barbada e Deydianne Piaf, também falaram sobre a apresentação nesta terça.

"Hoje a gente começou a perceber que, na praia, o pessoal estava chegando, mas, na terceira música, já estava aquela lotação. Apesar de estar desde sábado na correria, tanto da gente quanto da galera pulando, eu acho que a galera ainda tem muita energia. Foi muito legal. Foi muito massa", contou Mulher Barbada.

Deydianne Piaf complementou: "A gente está muito feliz. A galera estava procurando a chuva, mas acabou que o sol abriu. A gente percebe que tem público para todos os lugares, tanto lá nos Pinhões, tanto lá na Domingos e aqui, no Aterro. Então a galera está distribuída porque a galera quer ver tudo. Veio muita gente para cá. Quando você começa a olhar, começa a encher o mar de gente lá atrás. Então estava muito massa, estava muito legal".

