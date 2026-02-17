Confira programação das celebrações de Quarta-Feira de Cinzas no Ceará
Oficialmente, a Quarta-Feira de Cinzas não é feriado nacional.
Nesta quarta-feira (18), a Igreja Católica celebra em todo o mundo a Quarta-Feira de Cinzas. No Ceará, paróquias por todo o Estado têm missas em alusão à data. Em Fortaleza, às 19h, Dom Gregório Paixão presidirá a solene Celebração da Quarta-feira de Cinzas.
“A celebração marca o início da Quaresma, tempo forte de penitência, conversão e oração mais intensa na vida da Igreja”, anunciou a Arquidiocese de Fortaleza.
Quarta-feira de Cinzas é feriado?
A Quarta-Feira de Cinzas costuma levantar uma dúvida recorrente: afinal, trata-se de feriado, ponto facultativo ou um dia normal de trabalho?
Oficialmente, a data não é feriado nacional, já que não existe lei que a reconheça dessa forma. Ainda assim, estados e municípios têm autonomia para decretar feriado local.
Em Fortaleza, a Prefeitura informou que os servidores públicos da rede municipal terão ponto facultativo durante o Carnaval e parte da Quarta de Cinzas.
A medida vale para a segunda e a terça-feira, dias 16 e 17 de fevereiro, e se estende até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.
Além disso, a data altera o funcionamento de estabelecimentos como bancos e escolas, e pode ser um período de folga prolongada para alguns trabalhadores da iniciativa privada, a depender da decisão dos empregadores.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA ARQUIDIOCESE
|
Paróquia
|
Bairro
|
Horários
|
Santa Luzia
|
Meireles
|
8h,17,19h
|
Paróquia de Chorozinho
|
Centro (Igreja Matriz)
|
7h e 17h
|
Paróquia de Chorozinho
|
Choró Tapera e
Campestre I (*são duas comunidades)
|
19h
|
Paróquia Nossa Senhora das Graças
|
Parque Potira - Caucaia
|
8h e 19h
|
Paróquia Santo Antônio
|
Capuan - Caucaia
|
06:30 e 19h
|
Paróquia São Luís Gonzaga
|
Pecém - São Gonçalo
|
8h e 19h
|
Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia
|
Ancuri, Santo Antônio, Pedras e Barrocão
|
07h - Capela de São José
08h30 - Capela de Santo Antônio
17h30 - Igreja de Santa Luzia
19h - Matriz Sagrado Coração
|
Paróquia Nossa Senhora da Saúde
|
Mucuripe
|
7h, 8h30, 17h e 19h
|
Paróquia N. S. Penha
|
Maranguape
|
7h - Matriz, Divino E. Santo e Santa Edwiges;;
17h - Matriz, Pq. São João e Divino E. Santo;
19h - Matriz, N. S. Aparecida e Santa Rita.
|
Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres
|
Tancredo neves
|
-Matriz (Tancredo Neves) 19h
-Capela São Francisco Xavier (Manibura) 19h
-Capela N. Sra. Aparecida (Jardim das Oliveiras) 19h
|
Capela Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Sant'Ana e São Joaquim
|
Eusébio
|
10h
|
Paróquia São Francisco Xavier
|
Conjunto Esperança
|
Igreja matriz 7h, 17h e 19h
|
Paróquia São José
|
Passaré
|
Igreja Matriz 19 h
Comunidade São Joaquim e Santa Ana 07 h
Comunidade Nossa Senhora da Consolação 17 h
|
Paróquia Mãe Santíssima
|
Parque Dois Irmãos
|
7h/19h Igreja Matriz
8h Capela N.S.Graças
8h30 Capela S. Vicente
9h Capela S. Pedro Julião Eymard
9h Capela Menino Jesus
17h Capela S. Francisco (Planalto Itaperi)
19h Capela S. Francisco (Jd. União)
19h Capela Santo Expedito
19h Capela S. Teresinha
|
Paróquia Imaculado Coração de Maria
|
Henrique Jorge
|
Matriz - 7h, 9h, 17h e 19h
Santa Luzia - 7h
N. S. do Carmo - 08:30
Dom Bosco - 17h
Aparecida - 17h
São Francisco - 17h
São Luis - 19h
Santa Teresinha - 19h
São Vicente - 19h
|
Paróquia Santa Cecília
|
Bom Jardim
|
Matriz - 7h e 19h
|
Área Pastoral São Francisco de Assis
|
Água Verde/Guaiuba
|
Dourado - 08h;
Itacima - 10h;
Baú - 17h;
Matriz - 19h
|
Paróquia Jesus, Maria e José
|
Vila União
|
18h
|
Capela de Santa Luzia
|
Vila União
|
19h
|
Paróquia Santo Antônio
|
Itaitinga
|
• 08h – Igreja Matriz
• 08h – Capela São José – Gereraú
• 08h – Capela Nossa Senhora de Fátima – KM 20
• 19h – Igreja Matriz
• 19h – Capela Nossa Senhora da Saúde – Angorá
• 19h – Capela São Pedro – Riachão
|
Paróquia Nossa Senhora Aiparecida
|
Praia do Futuro
|
N. S. dos Navegantes - 7h
São Francisco - 9h
Matriz - 17h e 19h
|
Paróquia Cristo Rei - Diocese de Baturité
|
Putiú, Baturité
|
São Miguel - Setor Jucás/Açudinho - 8h
São Sebastião - Setor Candeias - 11h
Santuário dos Arcanjos - Sede Centro - 17h
Matriz Cristo Rei - Sede Putiú - 19h
|
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
|
Conjunto Ceará
|
MATRIZ: 7hs/17hs / 19hs
|
Paróquia Nossa Senhora das Graças
|
Vila Manoel Sátiro
|
Matriz: 8h; 11h; 17h e 19h
São Joaquim: 6:30h
Sagrado Coração de Jesus: 17h
|
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
|
Parque Genibaú
|
07h - Matriz (Padre Aderlane)
09h - Capela São Fco. De Assis (Diácono Elinésio)
09h - Capela NS Aparecida (Diácono Jairton)
17h - capela Santa Luzia (padre aderlane)
17h -Capela santa Terezinha (Diácono Elinésio)
17h - Capela São Fco. Das Chagas (diácono Jairton)
19h - Matriz (Padre Aderlane)
|
Shalom da Paz
|
Aldeota
|
08:30, 12h e 18h
|
Paróquia Nossa Senhora do Carmo
|
Centro
|
Paróquia Cristo Redentor
|
Cristo Redentor
|
IGREJA MATRIZ - 06h30 e 19h
CAPELA DE NSRA. APARECIDA - 07h e 17h
CAPELA DE FÁTIMA - 09h
|
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Caucaia-Ce
|
Centro
|
MATRIZ: 6h, 8h, 12h, 17h e 19h
Capelas - Comunidades
Convento: 6h30
São Gerardo: 8h
Corrégo: 8h30
P. Cauípe: 9h
Caraúbas: 9h30
Coqueiro: 10h30
Lag. Salgada: 16h
Bom Jesus: 17h
Japuara: 17h30
Grilo: 19h
Mangabeira: 19h
|
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
|
Centro - Pacajus
|
Igreja Matriz - 7h e 19h
|
PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA- Acarape
19horas Missa na Matriz
|
PARÓQUIA N.SRA. DE LOURDES
|
ELLERY
|
07h - Pe. Abel
11h - Pe. Haroldo
17h - Pe. Nairton
19h - Dom Jânison
|
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
|
Montese
|
Matriz: 6h30, 17h e 19h
Capela Sagrada Família: 7h e 19h
|
Paróquia São José
|
Dourado Horizonte
|
Matriz: 7:00h., Santuário paroquial São Francisco das Chagas:19:00h.
|
Paróquia São Francisco de Assis
|
Vila Velha
|
06:30 comunidade de Santa Edwiges
18:30 comunidade de Santa Edwiges
20:00 comunidade de São José
|
Paróquia São Francisco de Assis
|
Quintino Cunha
|
06h30: Matriz de São Francisco
06h30: Comunidade N. Sra. das Graças - Área 13
08h: Comunidade Menino Deus
08h: Comunidade N. Sra. de Fátima - Boatan
17h: Matriz de São Francisco
19h: Comunidade N. Sra. das Graças - Área 13
|
Paróquia Santo Antônio de Pádua
|
Granja Portugal
|
Matriz
7h 17h 19h
Comunidade Virgem Aparecida
9h
Comunidade Virgem das Graças
17H
Comunidade Santa Luzia
19H
|
Paróquia Santo Antônio de Pádua
|
Jardim Iracema
|
Matriz - 8h, 16:30h e 19h
Capela N.S de Fátima - 6:30h e 17h
Capela N.S da Conceição - 18:30h
|
Paróquia São Pio X
|
Pan Americano
|
Matriz: 7h, 10h30, 17h, 19h
Capela Nossa Senhora do Carmo: 10h
Capela Dom Bosco: 17h
|
Paróquia São José de Ribamar
|
Aquiraz
|
Matriz: 7h30 e 19h
Capela da Divina Misericórdia, Machuca: 8h
Capela São Francisco de Assis, Porto das Dunas: 9h
Capela N.S. de Fátima, Telha/Camará: 19h
|
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
|
Álvaro Weyne
|
Matriz: 16h e 19h
|
Área Pastoral Nossa Senhora do Brasi
|
Messejana, Fortaleza-Ce
|
Matriz 10h / 16h30 / 18h30
|
Paróquia São João Batista
|
Horizonte/CE
|
Matriz 7h / 17h00 / 19h00
|
Paróquia Senhor do Bonfim
|
Monte Castelo/Fortaleza
|
Matriz: 8h e 17h
Capela Santa Teresinha: 18h30
Capela Mãe Rainha: 19h
|
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
|
PIRAMBU/FORTALEZA
|
07h e 19h: Igreja Matriz
08h30: Capela Santa Teresinha 17h: Capela São Pedro e São Paulo
|
Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição
|
Tabatinga/Maranguape
|
07h e 19h: Igreja Matriz
17h: Capela Santa Luzia - Lages
|
Paróquia Jesus, Maria, Josué
|
Antônio Bezerra - Fortaleza
|
Matriz - 17h e 19h
Capela São Francisco das Chagas, Capela Rosa Mística e Capela Santa Edwiges 17h Capela Santa Terezinha 19h
|
Paróquia São Gerardo Majella
|
Av. Bezerra de Menezes,1256.
|
12h , 17h e 19h
|
Paróquia de Nossa Senhora da Paz
|
Rua Visconde de Mauá 905. Aldeota
|
8, 11, 16, 18 e 20 horas.
|
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
|
Carlito Pamplona
|
Matriz: 7:00 e 19:00
São Francisco: 9:00
Santo Antônio: 19:00
|
Paroquia Sant’Ana e São Joaquim
|
Rua Parnamirim S/N
Centro- Eusébio
|
Matriz: 7h,9h,12h,
17h e 19h
|
Paróquia São Pedro e São Paulo
|
Quintino Cunha
|
Matriz 7h30 e às 19h
|
Paróquia São Francisco de Assis
|
Dias Macedo - Fortaleza - Ceará
|
Matriz : 19 horas.
Comunidade Santo Expedito: 19 horas.
|
Paróquia de Santo Antônio de Pádua
|
Planalto Pici - Fortaleza/CE
|
Matriz: 07h e 19h
Capela São Francisco: 8:30h
Capela de São Domingos Sávio: 17h
Capela de São José: 19h
|
|
Paróquia São Miguel Arcanjo - Caucaia/CE
|
Igreja Matriz São Miguel Arcanjo: R. Gonçalves Dias, 1204 - Parque Albano (Jurema), Caucaia - CE, 61645-350
Igreja de São Miguel Arcanjo (Conj. Sao Miguel): Praça do Conj. São Miguel, R. Cariacica, São Miguel (Jurema), Caucaia - CE - CEP 61640055
Igreja de São Francisco de Assis: R. Padre Carlos Beylier, 2122 - Parque Albano (Jurema), Caucaia - CE, 61645-260
Igreja N. Sra do Perpétuo Socorro: R. México, 171 - Parque das Nações, Caucaia - CE, 61642-120
Igreja do Sagrado Coração de Jesus: R. Campo Verde, 189 - Parque Boa Vista, Caucaia - CE, 61645-350
|
Comunidade São Miguel I – 07h
Comunidade São Francisco de Assis – 07h
Comunidade N.Sra do Perpétuo Socorro – 09h
Igreja do Sagrado Coração de Jesus – 09h
Igreja Matriz São Miguel Arcanjo – 19h
|
Paróquia São Francisco de Assis - Palmácia
|
7h capela São José (gado dos ferros)
8:30 capela São João Batista (sítio São João)
10:30 capela santo Antônio (gado dos Rodrigues)
16h capela Santa Clara ( buenos Aires)
18h matriz (centro)
|