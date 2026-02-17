Confira programação das celebrações de Quarta-Feira de Cinzas no Ceará

Nesta quarta-feira (18), a Igreja Católica celebra em todo o mundo a Quarta-Feira de Cinzas. No Ceará, paróquias por todo o Estado têm missas em alusão à data. Em Fortaleza, às 19h, Dom Gregório Paixão presidirá a solene Celebração da Quarta-feira de Cinzas.

“A celebração marca o início da Quaresma, tempo forte de penitência, conversão e oração mais intensa na vida da Igreja”, anunciou a Arquidiocese de Fortaleza.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

A Quarta-Feira de Cinzas costuma levantar uma dúvida recorrente: afinal, trata-se de feriado, ponto facultativo ou um dia normal de trabalho?

Oficialmente, a data não é feriado nacional, já que não existe lei que a reconheça dessa forma. Ainda assim, estados e municípios têm autonomia para decretar feriado local.

Em Fortaleza, a Prefeitura informou que os servidores públicos da rede municipal terão ponto facultativo durante o Carnaval e parte da Quarta de Cinzas.

​A medida vale para a segunda e a terça-feira, dias 16 e 17 de fevereiro, e se estende até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.

Além disso, a data altera o funcionamento de estabelecimentos como bancos e escolas, e pode ser um período de folga prolongada para alguns trabalhadores da iniciativa privada, a depender da decisão dos empregadores.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA ARQUIDIOCESE

Paróquia Bairro Horários Santa Luzia Meireles 8h,17,19h Paróquia de Chorozinho Centro (Igreja Matriz) 7h e 17h Paróquia de Chorozinho Choró Tapera e Campestre I (*são duas comunidades) 19h Paróquia Nossa Senhora das Graças Parque Potira - Caucaia 8h e 19h Paróquia Santo Antônio Capuan - Caucaia 06:30 e 19h Paróquia São Luís Gonzaga Pecém - São Gonçalo 8h e 19h Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia Ancuri, Santo Antônio, Pedras e Barrocão 07h - Capela de São José 08h30 - Capela de Santo Antônio 17h30 - Igreja de Santa Luzia 19h - Matriz Sagrado Coração Paróquia Nossa Senhora da Saúde Mucuripe 7h, 8h30, 17h e 19h Paróquia N. S. Penha Maranguape 7h - Matriz, Divino E. Santo e Santa Edwiges;; 17h - Matriz, Pq. São João e Divino E. Santo; 19h - Matriz, N. S. Aparecida e Santa Rita. Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres Tancredo neves -Matriz (Tancredo Neves) 19h -Capela São Francisco Xavier (Manibura) 19h -Capela N. Sra. Aparecida (Jardim das Oliveiras) 19h Capela Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Sant'Ana e São Joaquim Eusébio 10h Paróquia São Francisco Xavier Conjunto Esperança Igreja matriz 7h, 17h e 19h Capela St. Inácio de Loyola 7h

Capela São José de Anchieta 9h

Capela São Francisco de Assis 17h

Capela Senhor do Bonfim 17h

Capela N. Sra. Aparecida 19h

Capela N. Sra. De Fátima 19h

Capela Sagrada Família 19h Paróquia São José Passaré Igreja Matriz 19 h Comunidade São Joaquim e Santa Ana 07 h Comunidade Nossa Senhora da Consolação 17 h Paróquia Mãe Santíssima Parque Dois Irmãos 7h/19h Igreja Matriz 8h Capela N.S.Graças 8h30 Capela S. Vicente 9h Capela S. Pedro Julião Eymard 9h Capela Menino Jesus 17h Capela S. Francisco (Planalto Itaperi) 19h Capela S. Francisco (Jd. União) 19h Capela Santo Expedito 19h Capela S. Teresinha Paróquia Imaculado Coração de Maria Henrique Jorge Matriz - 7h, 9h, 17h e 19h Santa Luzia - 7h N. S. do Carmo - 08:30 Dom Bosco - 17h Aparecida - 17h São Francisco - 17h São Luis - 19h Santa Teresinha - 19h São Vicente - 19h Paróquia Santa Cecília Bom Jardim Matriz - 7h e 19h Área Pastoral São Francisco de Assis Água Verde/Guaiuba Dourado - 08h; Itacima - 10h; Baú - 17h; Matriz - 19h Paróquia Jesus, Maria e José Vila União 18h Capela de Santa Luzia Vila União 19h