Confira programação das celebrações de Quarta-Feira de Cinzas no Ceará

Oficialmente, a Quarta-Feira de Cinzas não é feriado nacional.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de Dom Gregório Paixão.
Legenda: Paróquias por todo Ceará contam com vários horários de missas.
Foto: Sercom Arqfor / Laércio Peixoto.

Nesta quarta-feira (18), a Igreja Católica celebra em todo o mundo a Quarta-Feira de Cinzas. No Ceará, paróquias por todo o Estado têm missas em alusão à data. Em Fortaleza, às 19h, Dom Gregório Paixão presidirá a solene Celebração da Quarta-feira de Cinzas.

“A celebração marca o início da Quaresma, tempo forte de penitência, conversão e oração mais intensa na vida da Igreja”, anunciou a Arquidiocese de Fortaleza.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

A Quarta-Feira de Cinzas costuma levantar uma dúvida recorrente: afinal, trata-se de feriado, ponto facultativo ou um dia normal de trabalho?

Oficialmente, a data não é feriado nacional, já que não existe lei que a reconheça dessa forma. Ainda assim, estados e municípios têm autonomia para decretar feriado local.

Em Fortaleza, a Prefeitura informou que os servidores públicos da rede municipal terão ponto facultativo durante o Carnaval e parte da Quarta de Cinzas.

​A medida vale para a segunda e a terça-feira, dias 16 e 17 de fevereiro, e se estende até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.

Além disso, a data altera o funcionamento de estabelecimentos como bancos e escolas, e pode ser um período de folga prolongada para alguns trabalhadores da iniciativa privada, a depender da decisão dos empregadores.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA ARQUIDIOCESE

Paróquia 

Bairro 

Horários 

Santa Luzia 

Meireles 

8h,17,19h
     

Paróquia de Chorozinho

Centro (Igreja Matriz)

7h e 17h

Paróquia de Chorozinho

Choró Tapera e

Campestre I (*são duas comunidades)

19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças 

Parque Potira - Caucaia 

8h e 19h

Paróquia Santo Antônio 

Capuan - Caucaia 

06:30 e 19h

Paróquia São Luís Gonzaga

Pecém - São Gonçalo 

8h e 19h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Luzia

Ancuri, Santo Antônio, Pedras e Barrocão

07h - Capela de São José

08h30  - Capela de Santo Antônio

17h30 - Igreja de Santa Luzia

19h - Matriz Sagrado Coração 

Paróquia Nossa Senhora da Saúde 

Mucuripe 

7h, 8h30, 17h e 19h

Paróquia N. S. Penha 

Maranguape

7h - Matriz, Divino E. Santo e Santa Edwiges;;

17h - Matriz, Pq. São João e Divino E. Santo;

19h - Matriz, N. S. Aparecida e Santa Rita.

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres 

Tancredo neves

-Matriz (Tancredo Neves) 19h

-Capela São Francisco Xavier (Manibura) 19h

-Capela N. Sra. Aparecida (Jardim das Oliveiras) 19h

Capela Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Sant'Ana e São Joaquim 

Eusébio 

10h

Paróquia São Francisco Xavier 

Conjunto Esperança 

Igreja matriz 7h, 17h e 19h

  • Capela St. Inácio de Loyola 7h

  • Capela São José de Anchieta 9h

  • Capela São Francisco de Assis 17h

  • Capela Senhor do Bonfim 17h

  • Capela N. Sra. Aparecida 19h

  • Capela N. Sra. De Fátima 19h

  • Capela Sagrada Família 19h

Paróquia São José 

Passaré 

Igreja Matriz 19 h

Comunidade São Joaquim e Santa Ana 07 h 

Comunidade Nossa Senhora da Consolação 17 h

Paróquia Mãe Santíssima

Parque Dois Irmãos 

7h/19h Igreja Matriz

8h Capela N.S.Graças

8h30 Capela S. Vicente

9h Capela S. Pedro Julião Eymard

9h Capela Menino Jesus

17h Capela S. Francisco (Planalto Itaperi)

19h Capela S. Francisco (Jd. União)

19h Capela Santo Expedito

19h Capela S. Teresinha

Paróquia Imaculado Coração de Maria

Henrique Jorge

Matriz - 7h, 9h, 17h e 19h

Santa Luzia - 7h

N. S. do Carmo - 08:30

Dom Bosco - 17h

Aparecida - 17h

São Francisco - 17h

São Luis - 19h

Santa Teresinha - 19h

São Vicente - 19h

Paróquia Santa Cecília 

Bom Jardim

Matriz - 7h e 19h

Área Pastoral São Francisco de Assis

Água Verde/Guaiuba

Dourado - 08h; 

Itacima - 10h; 

Baú - 17h; 

Matriz - 19h

Paróquia Jesus, Maria e José

Vila União

18h

Capela de Santa Luzia 

Vila União

19h

 

Paróquia Santo Antônio 

Itaitinga

• 08h – Igreja Matriz

• 08h – Capela São José – Gereraú

• 08h – Capela Nossa Senhora de Fátima – KM 20

• 19h – Igreja Matriz

• 19h – Capela Nossa Senhora da Saúde – Angorá

• 19h – Capela São Pedro – Riachão

Paróquia Nossa Senhora Aiparecida 

Praia do Futuro

N. S. dos Navegantes - 7h

São Francisco - 9h

Matriz - 17h e 19h

Paróquia Cristo Rei - Diocese de Baturité 

Putiú, Baturité 

São Miguel - Setor Jucás/Açudinho - 8h

São Sebastião - Setor Candeias - 11h

Santuário dos Arcanjos - Sede Centro - 17h

Matriz Cristo Rei - Sede Putiú - 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Conjunto Ceará

MATRIZ: 7hs/17hs / 19hs

Paróquia Nossa Senhora das Graças 

Vila Manoel Sátiro 

Matriz: 8h; 11h; 17h e 19h

São Joaquim: 6:30h

Sagrado Coração de Jesus: 17h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima 

Parque Genibaú 

07h - Matriz (Padre Aderlane)

09h - Capela São Fco. De Assis (Diácono Elinésio)

09h - Capela NS Aparecida (Diácono Jairton)

17h - capela Santa Luzia (padre aderlane)

17h -Capela santa Terezinha (Diácono Elinésio) 

17h - Capela São Fco. Das Chagas (diácono Jairton)

19h - Matriz (Padre Aderlane)

Shalom da Paz 

Aldeota

08:30, 12h e 18h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Centro 

  

Paróquia Cristo Redentor

Cristo Redentor

IGREJA MATRIZ - 06h30 e 19h

CAPELA DE NSRA. APARECIDA - 07h e 17h

CAPELA DE FÁTIMA - 09h

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Caucaia-Ce 

Centro 

MATRIZ: 6h, 8h, 12h, 17h e 19h

Capelas - Comunidades 

Convento: 6h30 

São Gerardo: 8h 

Corrégo: 8h30

P.  Cauípe: 9h 

Caraúbas: 9h30 

Coqueiro: 10h30

Lag. Salgada: 16h 

Bom Jesus: 17h 

Japuara: 17h30 

Grilo: 19h 

Mangabeira: 19h 

 

 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição 

Centro - Pacajus 

Igreja Matriz - 7h e 19h

PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA- Acarape  

19horas  Missa na Matriz 

    

PARÓQUIA N.SRA. DE LOURDES 

ELLERY 

07h - Pe. Abel

11h - Pe. Haroldo 

17h - Pe. Nairton 

19h - Dom Jânison 
     

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Montese

Matriz: 6h30, 17h e 19h

Capela Sagrada Família: 7h e 19h

Paróquia São José 

Dourado Horizonte 

Matriz: 7:00h., Santuário paroquial São Francisco das Chagas:19:00h.

Paróquia São Francisco de Assis 

Vila Velha 

06:30 comunidade de Santa Edwiges 

18:30 comunidade de Santa Edwiges 

20:00 comunidade de São José 

Paróquia São Francisco de Assis 

Quintino Cunha

06h30: Matriz de São Francisco

06h30: Comunidade N. Sra. das Graças - Área 13

08h: Comunidade Menino Deus

08h: Comunidade N. Sra. de Fátima - Boatan

17h: Matriz de São Francisco

19h: Comunidade N. Sra. das Graças - Área 13

Paróquia Santo Antônio de Pádua 

Granja Portugal 

Matriz 

7h 17h 19h

Comunidade Virgem Aparecida 

9h

Comunidade Virgem das Graças

17H

Comunidade Santa Luzia

19H

Paróquia Santo Antônio de Pádua 

Jardim Iracema 

Matriz - 8h, 16:30h e 19h

Capela N.S de Fátima - 6:30h e 17h

Capela N.S da Conceição - 18:30h

Paróquia São Pio X

Pan Americano

Matriz: 7h, 10h30, 17h, 19h

Capela Nossa Senhora do Carmo: 10h

Capela Dom Bosco: 17h

Paróquia São José de Ribamar

Aquiraz

Matriz: 7h30 e 19h

Capela da Divina Misericórdia, Machuca: 8h

Capela São Francisco de Assis, Porto das Dunas: 9h

Capela N.S. de Fátima, Telha/Camará: 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Álvaro Weyne

Matriz: 16h e 19h

Área Pastoral Nossa Senhora do Brasi

Messejana, Fortaleza-Ce 

Matriz 10h / 16h30 / 18h30

Paróquia São João Batista 

Horizonte/CE

Matriz 7h / 17h00 / 19h00

Paróquia Senhor do Bonfim

Monte Castelo/Fortaleza

Matriz: 8h e 17h

Capela Santa Teresinha: 18h30

Capela Mãe Rainha: 19h

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

PIRAMBU/FORTALEZA

07h e 19h: Igreja Matriz

08h30: Capela Santa Teresinha 17h: Capela São Pedro e São Paulo 

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição

Tabatinga/Maranguape 

07h e 19h: Igreja Matriz 

17h: Capela Santa Luzia - Lages

Paróquia Jesus, Maria, Josué 

Antônio Bezerra - Fortaleza 

Matriz - 17h e 19h 

Capela São Francisco das Chagas, Capela Rosa Mística e Capela Santa Edwiges 17h Capela Santa Terezinha 19h

Paróquia São Gerardo Majella 

Av. Bezerra de Menezes,1256. 

12h , 17h e 19h

Paróquia de Nossa Senhora da Paz 

Rua Visconde de Mauá 905. Aldeota 

8, 11, 16, 18 e 20 horas. 

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Carlito Pamplona

Matriz: 7:00 e 19:00

São Francisco: 9:00

Santo Antônio: 19:00

Paroquia Sant’Ana e São Joaquim 

Rua Parnamirim S/N

Centro- Eusébio 

Matriz: 7h,9h,12h,

17h e 19h

Paróquia São Pedro e São Paulo

Quintino Cunha

Matriz 7h30 e às 19h
 

Paróquia São Francisco de Assis

  

     Dias Macedo - Fortaleza - Ceará 

Matriz : 19 horas.

Comunidade Santo Expedito: 19 horas.

Paróquia de Santo Antônio de Pádua 





 

Planalto Pici - Fortaleza/CE

Matriz: 07h e 19h

Capela São Francisco: 8:30h

Capela de São Domingos Sávio: 17h

Capela de São José: 19h

  • Com informações do padre-jornalista Vanderlúcio Souza

    

Paróquia São Miguel Arcanjo - Caucaia/CE

Igreja Matriz São Miguel Arcanjo: R. Gonçalves Dias, 1204 - Parque Albano (Jurema), Caucaia - CE, 61645-350

 

Igreja de São Miguel Arcanjo (Conj. Sao Miguel): Praça do Conj. São Miguel, R. Cariacica, São Miguel (Jurema), Caucaia - CE - CEP 61640055

 

Igreja de São Francisco de Assis: R. Padre Carlos Beylier, 2122 - Parque Albano (Jurema), Caucaia - CE, 61645-260

 

Igreja N. Sra do Perpétuo Socorro: R. México, 171 - Parque das Nações, Caucaia - CE, 61642-120

 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus: R. Campo Verde, 189 - Parque Boa Vista, Caucaia - CE, 61645-350

Comunidade São Miguel I – 07h

Comunidade São Francisco de Assis – 07h

Comunidade N.Sra do Perpétuo Socorro – 09h

Igreja do Sagrado Coração de Jesus – 09h

Igreja Matriz São Miguel Arcanjo – 19h

Paróquia São Francisco de Assis - Palmácia 

7h capela São José (gado dos ferros)

8:30 capela São João Batista (sítio São João)

10:30 capela santo Antônio (gado dos Rodrigues)

16h capela Santa Clara ( buenos Aires)

18h matriz (centro)

 

