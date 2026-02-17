Público lota palcos da folia na despedida do Carnaval 2026 em Fortaleza

Chega ao fim, nesta terça-feira (17), o Carnaval 2026 de Fortaleza. Para a despedida, foliões aproveitaram o último dia de festa em vários pontos espalhados pela cidade ao longo do dia. Mesmo com um início de dia nublado, o público não se intimidou e marcou presença com fantasias, bom humor e muita alegria.

O cabeleireiro Miro Araújo, 46, frequenta o Mercado dos Pinhões há 16 anos e ama a festa. "O Carnaval é sempre aqui. Tem segurança, amor, alegria, tudo de bom". Para a fantasia, ele se inspirou no brilho e na criatividade que cada peça de roupa carrega. Nos outros dias, curtiu com roupas de penas e até de Pantera Cor de Rosa.

Legenda: Miro Araújo, 46, cabeleireiro. Foto: Kid Jr/SVM.

Ainda no Mercado, o show dos Selvagens a Procura de Lei tirou o público do chão e mostrou que no Carnaval tem lugar para todos os ritmos, inclusive o rock'n'roll. Os foliões acompanharam a banda, com as letras das músicas na ponta da língua, em um coro de vozes que encheu a praça. "Brasileiro", "Massarrara" e "Enquanto eu passar na sua rua" foram alguns dos clássicos tocados.

O fã criador de conteúdo Diego Lima, 28, curtiu o show dos Selvagens com amigos. "Está muito bom, é bem nostálgico", pontuou.

Também teve quem curtiu a apresentação pela primeira vez. Foi o caso da estudante de psicologia Isabela Maia, 22. A jovem conheceu a banda no ano passado e conta que estava animada para assistir ao show. "O que eu acho mais legal são as referências a Fortaleza nas músicas. Está sendo mais animado do que eu esperava", relata.

Na Mocinha, a assistente social Virgínia Assunção, 58, pula Carnaval no polo tradicional há 30 anos. Celebrando a ancestralidade dos 300 anos de Fortaleza na fantasia, ela exalta a apresentação do bloco. "A banda é maravilhosa, tá muito animado".

Legenda: Virgínia Assunção, 58, assistente social. Foto: Kid Jr/SVM.

Outra que abusou das cores foi Fatiminha Beija-flor Girassol, 60. Tão animada quanto o nome sugere, ela contou que saiu para curtir o Carnaval com o objetivo de driblar a solidão: "Eu tava me sentindo muito sozinha, mas assim que eu cheguei aqui já me puxaram pra dançar".

Legenda: Fatiminha Beija-flor Girassol, 60. Foto: Kid Jr/SVM.

Polos da folia

Na Praça da Gentilândia, no Benfica, o público curtiu shows de DJ Márcio Celso, Mel Mattos, Essas Mulheres Elétrico e Os Transacionais.

Na Avenida Domingos Olímpio, desfilaram os afoxés Obatalá, Ilê Ilú, Oxum Odolá, Acabaca, Ogun Alakayê e Omõrisà Odé, além das escolas de samba Sambamor, Imperadores da Parquelândia, Barão Folia, Corte no Samba e Girassol. No palco, a programação incluiu Bloco Luxo da Aldeia e Chico César.

O Mercado dos Pinhões contou com DJ Seiki, Selvagens à Procura de Lei, Sardinha Elétrica e Iracema Bode Beat. No Mocinha, a atração foi Num Ispaia Senão Ienchi.

O Parque Rachel de Queiroz reuniu Cantakids, Rose Martins e Banda, Brechó Sonoro e Concentra Mas Não Sai. Na Regional 10, o Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego – Geração 60 também integrou a agenda. O Passeio Público manteve a programação infantil com Tia Samila e Sua Turma, Projeto Carambola e Gal Saldanha.

No Aterrinho da Praia de Iracema, se apresentaram DJ Femo, Bloco Mambembe, Yasmin Sensação e Olodum.

VEJA MAIS FOTOS DOS FOLIÕES DE FORTALEZA

Praça da Gentilândia

Legenda: Foliões lotaram festejos na Praça da Gentilândia, nesta terça-feira. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Mercado dos Pinhões

Mocinha