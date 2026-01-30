Quem é Yasmin Sensação? Cantora faz quatro shows no Ceará no Carnaval

Em ascensão no arrocha, a sergipana Yasmin Sensação, 19, natural de São Francisco de Canindé (SE), é um daqueles nomes cuja voz chegou antes do rosto em algumas regiões do País.

Com o hit “Fanatismo” — versão da canção de mesmo nome do cantor angolano Anselmo Ralph — a cantora vem conquistando público nas redes sociais e se destacando em grandes shows públicos pelo Nordeste.

Neste mês de janeiro, Yasmin cumpre uma agenda intensa, com 12 apresentações. Ela conta com shows por cidades de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte.

No Ceará, já em fevereiro, durante o período de Carnaval, a artista fará quatro apresentações para o público cearense, com shows confirmados em Canindé, Crateús, Pentecoste e Fortaleza.

Yasmin começou muito nova na música profissionalmente, aos 15 anos, mas canta desde os oito. Na época, a mãe publicava vídeos no Facebook, que logo recebiam comentários positivos pedindo que a menina cantasse mais.

A sergipana vem se revelando uma grande intérprete. Com voz marcante, chama atenção pela sensualidade vocal, característica comum às forrozeiras da década de 1990, como Walkyria Santos.

Na infância, Yasmin era fã da Xuxa. Já na vida adulta, a principal referência musical passou a ser Marília Mendonça.

Contrato com escritório forte no arrocha

O bom engajamento nas redes sociais despertou o interesse de grandes empresários do arrocha. Em dezembro do ano passado, Yasmin assinou contrato com a OK Promo, escritório sergipano responsável pela gestão de artistas como Natazinho Lima, Devinho Novaes e Heitor Costa. A empresa mantém parceria com a Camarote Shows, ligada ao cantor Wesley Safadão.

Neste mês, com foco no Carnaval, a cantora trabalha o álbum promocional “Verão da Sensação”**. O repertório reúne 18 faixas no ritmo do arrocha. Além do sucesso “Fanatismo”, o setlist traz releituras de músicas conhecidas, como “Menina Veneno”, “Disk Me” e “Romance com Safadeza”, entre outras.