Ary Mirelle e João Gomes confirmam querer o terceiro filho; assista

Encontrar Ary Mirelle e João Gomes juntos em uma noitada não é comum, mas esse fato aconteceu em Fortaleza (CE), na noite dessa terça-feira (21). No Iate Clube, a coluna conversou com o casal durante um evento privado promovido para empresários e influenciadores. Em bate-papo, o casal falou em tom de humor sobre a expectativa para o terceiro filho e as dificuldades do cantor para ajudar nos cuidados com os filhos.

Ao abordar o assunto maternidade, Ary destacou os desafios emocionais de se ausentar dos filhos, mas disse que tem aprendido a lidar melhor com isso. "Estar aqui é um desafio, porque eu não me acostumei ainda totalmente a sair e deixar eles, mas eu estou me soltando mais. Quando estou com o João, fico mais tranquila também".

Ela acrescentou que a experiência de ser mãe muda com o segundo filho: "No segundo, a gestação e a maternidade são mais leves. No primeiro, a gente tem mais receio, mais medo; no segundo, já vai se soltando".

Sobre a possibilidade de um terceiro filho, o casal confirmou que o desejo existe, mas sem pressa. “Agora não, mas vai. Vou dar um tempo. Só mais um para completar", disse Ary.

Questionada sobre as dificuldades de João no dia a dia com os filhos, Ary respondeu de forma bem-humorada. "Ele atrapalha em tudo. Só Jesus. Ele participa atrapalhando. Para trocar uma fralda, eu tenho que estar no pé. Ele é enroladinho mesmo", afirmou, rindo.

Ary deixa dica para esposas de Nattan e Natanzinho Lima

À pedido da coluna, Ary pontuou dicas de maternidade para Rafa Kalliman, esposa do cantor Nattan, e Karolly Rayssa, companheira de Natanzinho Lima. Elas tiveram bebês no final de dezembro e no início de janeiro, respectivamente.

"Que confiem nelas como mães. A gente sabe desenrolar. No começo dá medo, tem muita gente dando pitaco, mas seguimos nossa intuição e nosso coração para fazer o melhor pelos nossos filhos”, concluiu a influenciadora.