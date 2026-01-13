Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem têm os maiores cachês do Carnaval de Fortaleza

Soma de valores de 15 artistas chega ao montante de R$ 4,2 milhões.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto
Legenda: Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem contam com maiores cachês do Carnaval 2026 de Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram/ Lolla/ Divulgação.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), autorizou a contratação de artistas nacionais para o Ciclo Carnavalesco 2026 com investimento superior a R$ 4,2 milhões em cachês. Segundo o Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (12), os maiores valores individuais autorizados chegam a R$ 500 mil, pagos a Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem.

Outros artistas contam com cachês entre R$ 180 mil e R$ 450 mil, conforme os processos administrativos publicados.

Ranking dos maiores cachês – Ciclo Carnavalesco 2026 (Fortaleza)

  • Tarcísio do Acordeon – R$ 500.000
  • BaianaSystem – R$ 500.000
  • Joelma – R$ 450.000
  • Olodum – R$ 400.000
  • Jorge Aragão – R$ 350.000
  • Banda Eva – R$ 350.000
  • Fundo de Quintal – R$ 320.000
  • Dudu Nobre – R$ 280.000
  • WIU – R$ 260.000
  • Chico César – R$ 200.000
  • Djonga – R$ 200.000
  • Teresa Cristina – R$ 200.000
  • Arlindinho – R$ 200.000
  • Kannalha – R$ 190.000
  • Noda de Caju – R$ 180.000

De acordo com os atos, os recursos são provenientes do orçamento da Secultfor e têm como justificativa a promoção dos direitos culturais e a valorização de artistas reconhecidos nacionalmente, com apresentações previstas na programação oficial do Carnaval da capital cearense.

Veja também

teaser image
Verso

Confira programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2026 de Fortaleza

Conforme divulgado pela Prefeitura, o investimento total no Ciclo Carnavalesco deste ano chega a R$ 23 milhões — R$ 4 milhões a mais que o aplicado em 2025. A festa deve gerar mais de 6 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo artistas, profissionais técnicos, produtores e trabalhadores de diferentes áreas que fazem a festa acontecer. 

Assuntos Relacionados