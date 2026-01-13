Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem têm os maiores cachês do Carnaval de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), autorizou a contratação de artistas nacionais para o Ciclo Carnavalesco 2026 com investimento superior a R$ 4,2 milhões em cachês. Segundo o Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (12), os maiores valores individuais autorizados chegam a R$ 500 mil, pagos a Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem.

Outros artistas contam com cachês entre R$ 180 mil e R$ 450 mil, conforme os processos administrativos publicados.

Ranking dos maiores cachês – Ciclo Carnavalesco 2026 (Fortaleza)

Tarcísio do Acordeon – R$ 500.000

BaianaSystem – R$ 500.000

Joelma – R$ 450.000

Olodum – R$ 400.000

Jorge Aragão – R$ 350.000

Banda Eva – R$ 350.000

Fundo de Quintal – R$ 320.000

Dudu Nobre – R$ 280.000

WIU – R$ 260.000

Chico César – R$ 200.000

Djonga – R$ 200.000

Teresa Cristina – R$ 200.000

Arlindinho – R$ 200.000

Kannalha – R$ 190.000

Noda de Caju – R$ 180.000

De acordo com os atos, os recursos são provenientes do orçamento da Secultfor e têm como justificativa a promoção dos direitos culturais e a valorização de artistas reconhecidos nacionalmente, com apresentações previstas na programação oficial do Carnaval da capital cearense.

Conforme divulgado pela Prefeitura, o investimento total no Ciclo Carnavalesco deste ano chega a R$ 23 milhões — R$ 4 milhões a mais que o aplicado em 2025. A festa deve gerar mais de 6 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo artistas, profissionais técnicos, produtores e trabalhadores de diferentes áreas que fazem a festa acontecer.