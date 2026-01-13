Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem têm os maiores cachês do Carnaval de Fortaleza
Soma de valores de 15 artistas chega ao montante de R$ 4,2 milhões.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), autorizou a contratação de artistas nacionais para o Ciclo Carnavalesco 2026 com investimento superior a R$ 4,2 milhões em cachês. Segundo o Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (12), os maiores valores individuais autorizados chegam a R$ 500 mil, pagos a Tarcísio do Acordeon e BaianaSystem.
Outros artistas contam com cachês entre R$ 180 mil e R$ 450 mil, conforme os processos administrativos publicados.
Ranking dos maiores cachês – Ciclo Carnavalesco 2026 (Fortaleza)
- Tarcísio do Acordeon – R$ 500.000
- BaianaSystem – R$ 500.000
- Joelma – R$ 450.000
- Olodum – R$ 400.000
- Jorge Aragão – R$ 350.000
- Banda Eva – R$ 350.000
- Fundo de Quintal – R$ 320.000
- Dudu Nobre – R$ 280.000
- WIU – R$ 260.000
- Chico César – R$ 200.000
- Djonga – R$ 200.000
- Teresa Cristina – R$ 200.000
- Arlindinho – R$ 200.000
- Kannalha – R$ 190.000
- Noda de Caju – R$ 180.000
De acordo com os atos, os recursos são provenientes do orçamento da Secultfor e têm como justificativa a promoção dos direitos culturais e a valorização de artistas reconhecidos nacionalmente, com apresentações previstas na programação oficial do Carnaval da capital cearense.
Veja também
Conforme divulgado pela Prefeitura, o investimento total no Ciclo Carnavalesco deste ano chega a R$ 23 milhões — R$ 4 milhões a mais que o aplicado em 2025. A festa deve gerar mais de 6 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo artistas, profissionais técnicos, produtores e trabalhadores de diferentes áreas que fazem a festa acontecer.