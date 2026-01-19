Seu Desejo deixa de lado versões e aposta em músicas inéditas em 'O Tempo Não Para'

A banda Seu Desejo escolheu priorizar a autenticidade e apresentou repertório inédito no DVD "O Tempo Não Para*, gravado nesse domingo (18), no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A coluna esteve no evento para acompanhar os bastidores da produção. O novo projeto marca uma virada na trajetória do grupo ao reduzir o uso de versões e apostar em canções autorais como eixo central do audiovisual.

O DVD reuniu participações especiais de Luísa Sonza, Murilo Huff, Nattanzinho Lima e Flay, promovendo encontros inéditos no palco e ampliando a projeção de Yara Tchê e Alessandro. Ao todo, o repertório contou com 15 músicas inéditas autorais, além de regravações que marcaram a história da banda.

Em entrevista, Yara explicou que São Paulo foi escolhida como símbolo de origem e de sonhos. Segundo ela, a cidade representa o início da caminhada artística da dupla, desde apresentações em bares até a consolidação de um projeto de grande porte.

O Parque Ibirapuera, em especial, carrega valor afetivo por fazer parte da infância dela e da construção da trajetória musical da dupla.

Compositores nordestinos ganharam espaço

Legenda: Yara Tchê e Alessandro Costa mostraram a boa relação da dupla no palco. Foto: Marcelo Barretto/AGnews

A decisão de reduzir versões, conforme a artista, também passou por questões práticas do mercado fonográfico. Yara afirmou que dificuldades recorrentes para liberação de direitos autorais levaram a banda a optar por um repertório mais autoral, evitando a retirada de músicas já conhecidas pelo público.

A proposta, segundo ela, abre espaço para compositores de várias regiões do país, com destaque para autores nordestinos que dialogam com o forró romântico defendido pelo grupo.

Em coletiva de imprensa, Yara Tchê ainda revelou que escolheu três dançarinos do Nordeste e outros três do Sudeste para compor a parte coreográfica da produção audiovisual.

Alessandro acrescentou que o projeto mantém apenas uma exceção no formato de versão: a regravação de “O Que Quer de Mim”, composição de Luis Fonsi, originalmente registrada em 2017 e agora apresentada em versão forró.

Para a dupla, a faixa funciona quase como uma tradução da obra original e ganha novo significado por refletir momentos pessoais entre eles.