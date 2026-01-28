Gusttavo Lima vem ao 'Paraíso Particular' no Porto das Dunas em jatinho de R$ 79 milhões

​O cantor sertanejo Gusttavo Lima desembarca no Ceará a bordo de um jatinho de luxo para cumprir agenda no Estado, no próximo domingo (1º). O artista se apresenta no Porto das Dunas, em Aquiraz, com o projeto "Paraíso Particular Sunset".

A coluna apurou que Gusttavo Lima vem ao estado em um Gulfstream G550, modelo de aviação executiva considerado um dos mais sofisticados do mercado.

Segundo o site especializado em aviação Aeroin, a aeronave tem valor estimado em US$ 15 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 79 milhões.

O Gulfstream G550 é fabricado nos Estados Unidos pela Gulfstream Aerospace e possui capacidade para até 14 passageiros, além de autonomia de voo superior a 12 mil quilômetros. O jato é equipado com dois motores Rolls-Royce e pode atingir velocidade máxima de 903 km/h.

Ficha técnica – Gulfstream G550

Envergadura da asa: 28,5 metros

Comprimento: 29,38 metros

Tripulação: 2

Passageiros: até 14

Alcance máximo: 12.501 km

Velocidade máxima: 903 km/h

Motores: 2× Rolls Royce BR 710-C4-11

País de origem: Estados Unidos

Fabricante: Gulfstream Aerospace

A última passagem de Gusttavo Lima pelo Ceará ocorreu em julho do ano passado, na capital cearense, quando apresentou o projeto "Embaixador Classic". O espetáculo contou com a participação de uma orquestra e marcou uma releitura mais sinfônica do repertório do cantor.

Novo evento no Ceará

O "Paraíso Particular Sunset" reúne os principais sucessos da carreira do artista e segue o formato “sunset”, com show até o entardecer.

Para a edição em Aquiraz, o evento contará com setores premium e suítes, ambos com serviço open bar e áreas exclusivas, oferecendo experiências distintas ao público em um ambiente que integra música, estrutura e cenário.