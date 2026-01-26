Paraíso Particular de Gusttavo Lima no Porto das Dunas terá três atrações de forró; veja programação

O “Paraíso Particular Sunset”, projeto itinerante de Gusttavo Lima, promete ganhar um reforço musical especial no Ceará. Com exclusividade, a coluna apurou que o evento, marcado para 1º de fevereiro, em Aquiraz, vai além do sertanejo romântico e aposta forte no forró ao reunir três grandes nomes do gênero na programação.

Estão confirmados Limão com Mel, Calcinha Preta e o cantor Rey Vaqueiro. A presença dos artistas amplia o alcance musical do projeto e dialoga diretamente com o público nordestino, reforçando a proposta de um evento que mistura romantismo, nostalgia e a força popular do forró.

O “Paraíso Particular Sunset” acontece no gramado do coqueiral do Beach Park e integra a agenda nacional do projeto de Gusttavo Lima. A experiência é pensada para o período diurno, ao ar livre, acompanhando o pôr do sol — formato que tem marcado a turnê e se consolidado como diferencial do espetáculo.

A volta de Gusttavo Lima ao Ceará ocorre após a última passagem do artista pelo Estado, em julho do ano passado, quando se apresentou em Fortaleza com o projeto “Embaixador Classic”, espetáculo que contou com orquestra e trouxe uma abordagem sinfônica ao repertório do cantor.

Desta vez, o clima será mais descontraído, com cenário natural e uma programação que valoriza diferentes vertentes da música popular.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis em lojas físicas e também pela Internet. A expectativa é de grande procura, impulsionada pela combinação entre o show de Gusttavo Lima e a participação de nomes consagrados do forró, em um dos principais cartões-postais do litoral cearense.

Serviço

Paraíso Particular Sunset – Gusttavo Lima

Data: Domingo, 1º de fevereiro

Abertura dos portões: 14h

Local: Beach Park – Porto das Dunas, Aquiraz

Setores:

- Premium Embaixador | Open Bar

Acesso à frente do palco

Banheiros e segurança

Fácil acesso a bares e alimentação

Open bar: água, refrigerante, cerveja, vodka nacional e gin nacional

Suítes | Open Bar

Espaços exclusivos para até 20 pessoas

Atendimento de garçons

Open bar: água, refrigerante, cerveja, whisky, vodka nacional e gin nacional

Vendas online: Pelo site BaladApp (em até 6x sem juros no cartão)

Pontos de venda físicos:

Homem do Sapato – RioMar Fortaleza (Piso L2)

Homem do Sapato – Flagship (Av. Virgílio Távora, 1050)

Suítes e informações: (85) 99631-1308 (Cadu)