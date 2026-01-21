Wesley Safadão volta a morar em Fortaleza; saiba o motivo
Cantor revelou informação em caixinha de perguntas do Instagram.
O cantor Wesley Safadão anunciou que voltou a morar com a família em Fortaleza (CE). A informação foi publicada em vídeo pelo artista no Instagram, na tarde desta quarta-feira (21). Desde 2022, ele vivia com a família em São Paulo (SP).
Ao abrir caixinha de perguntas, um seguidor questionou se ele havia retornado ao Ceará. Ao revelar o questionamento, ele confirmou retorno à capital cearense.
Veja também
"Voltou foi? Foi, gente. Na verdade, a gente nunca saiu de Fortaleza. É a nossa base, nosso escritório, estúdio. A nossa base artisticamente falando sempre foi em Fortaleza", ressaltou Safadão.
Foco no escritório
Segundo o artista, a motivação para retornar ao estado foi profissional: "Realmente, esse ano, é um ano que eu quero tá mais focado ainda mais na minha carreira e no meu escritório Camarote".
A empresa do artista responsável por gerenciar nomes do forró, piseiro e sertanejo como Taty Girl, Seu Desejo, Rey Vaqueiro, Eric Land, Heitor Costa, Natanzinho Lima, Murillo Huff, e bandas como Calcinha Preta e Joelma, abrangendo diversos estilos musicais e tendo forte presença em grandes eventos e festivais como o São João e Réveillon.