‘Eu levei a culpa’: Solange Almeida revela bastidores do fim da Aviões do Forró

A cantora Solange Almeida, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, na tarde desta segunda-feira (19), contou detalhes inéditos de sua saída da banda Aviões do Forró. Com a voz embargada, a artista disse que não teve culpa, não foi uma decisão sua e que levou a responsabilidade pela separação da dupla que tinha com Xand Avião.

“Eu tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso [...] Foi muito difícil. Me colocaram no quarto e disseram ‘você vai ter que dizer isso aqui’, aí eu fui dizer”, contou Solange, ao ser questionada pela apresentadora Cissa Guimarães o motivo de ter iniciado carreira solo.

A cantora iniciou a resposta salientando que não costuma falar do que aconteceu: “É um assunto que eu evito meio que falar. Fala só um pouquinho, por alto”. Ela revelou que tudo teve início em 2013, quando sua filha nasceu e ela havia participado da gravação de um DVD do cantor Vicente Nery.

“Nós gravamos e o trabalho foi um sucesso. Eu estava completando 25 anos de carreira dois anos depois. Daí esses meus sócios, na época, me chamaram, os sócios do Avião me chamaram e disseram assim: ‘Sol, vamos gravar um trabalho seu, um trabalho seu paralelo ao Aviões em que você vai convidar pessoas para você gravar nada que não seja forró. Você vai passear nos ritmos’. Eu digo: ‘Ai, que bacana’”, contou Solange.

Veja também É Hit Diagnóstico de ansiedade faz Raí Saia Rodada cancelar shows É Hit Casal realiza sonho e se casa a bordo de cruzeiro de Wesley Safadão É Hit Lauana Prado anuncia gravidez: 'Dois corações batendo em um só'

BURBURINHO E MENTIRAS

A artista relembrou que a primeira coisa que fez na época foi mandar uma mensagem para a cantora Ivete Sangalo: “E mandei para o empresário dela na época, que disse assim: ‘Ó, você pode contar com a gente, com o nosso apoio e tal’.

Após o episódio, as coisas começaram a mudar, Solange conta que seus empresários e sócios “começaram a colocar empecilho”: “Tipo assim: ‘Não, a gente não vai poder gravar agora, vamos gravar um DVD do Aviões’. E aí gravaram a Pool Party do Aviões”.

Como a ideia de um projeto paralelo acabou sendo disseminada, Solange contou que algumas pessoas perguntavam “o que é que vem por aí?”, no que ela respondia “vou gravar um trabalho agora, que é um trabalho paralelo ao Aviões e que eu vou comemorar os meus 25 anos de carreira”.

“Só que isso começou a causar um borburinho, porque como a minha fala cada um entende como quer, mesmo eu dizendo que era um trabalho paralelo e que eu não ia sair do Aviões do Forró, criou-se um movimento de que Solange ia para carreira solo, só que em momento algum me passou pela cabeça.”, revelou a cantora.

PEGA DE SURPRESA

Com o aumento dos boatos, Solange disse que Xand a ligou e perguntou se realmente ia sair da banda, então ela respondeu "não, eu não pretendo sair".

“E aí ele perguntou: ‘mas aí você tem que ver, porque tá todo mundo dizendo que você vai sair. Aí eu disse: ‘então, eu saio’. E aí nos reunimos todos e disseram assim: ‘o Aviões não continua sem um dos dois. Ou fica você, ou fica ele. Ou não fica nem você, nem ele. A gente vai fazer uma turnê pelo Brasil. Quando foi em outubro de 2017, quando o Aviões completa 15 anos, a gente desfaz a banda’”, revelou Solange.

A cantora afirmou que chegou a questionar se realmente tinham certeza da decisão de seguir com a banda, chegando a sugerir que colocassem outra pessoa para “as pessoas irem se acostumando”. Mas a resposta que recebeu foi “Não. A banda não existe sem um de vocês”.

“E aí seguimos. Ficamos lá cantando, a banda cantando e tudo. Só que quando foi em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda”, disse a artista.

RESPONSABILIZADA PELO FIM

Ao descobrir que não fazia mais parte do grupo, Solange procuro um dos integrantes de sua equipe de mídia e pediu uma sugestão de canal onde pudesse comunicar para “todo mundo de uma vez” sua demissão. Nisso, o profissional conseguiu uma entrevista no Fantástico, e tudo ficou alinhado para a cantora transmitir sua mensagem.

“Caí na besteira de falar para eles (sócio da banda) que o Fantástico ia me dar essa fala e eu ia poder dizer para todo mundo que eu estava fora do Aviões do Forró. Quando falei isso, me pegaram no hotel, me colocaram dentro de um quarto, junto com Xand, e disseram: ‘vocês vão dizer isso aqui’. Tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa”, narrou a cantora.

PROCESSO CONTRA SÓCIOS

Em maio de 2019 Solange processou a banda Aviões em R$ 5 milhões, solicitando cota de participação de quando era sócia do grupo, conforme divulgado pelo colunista João Lima Neto, na época Coluna Puxa o Fole, do Diário do Nordeste.

No processo, que foi protocolado no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em março daquele ano, os advogados de Solange sustentavam que ela foi expulsa da banda sem acordo prévio.

“Ocorre que em setembro de 2016 os sócios Carlinhos Aristides e Isaias CD – sem qualquer justificativa para tanto! – comunicaram a cantora Solange Almeida que a ‘banda’ não tinha mais interesse na sua permanência, como se isso fosse possível e que a mesma só era bem-vinda até o término do carnaval de 2017, o que de fato se concretizou em 28/02/2017”, alegava trecho do processo.