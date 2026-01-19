Lauana Prado anuncia gravidez: 'Dois corações batendo em um só'

A cantora sertaneja Lauana Prado anunciou, na madrugada desta segunda-feira (19), estar grávida do primeiro filho. A notícia veio enquanto se apresentava no festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro.

Ao som de "Coisa Rara", música de sucesso da artista, imagens de um ultrassom foram exibidas nos telões principais. Emocionada, ela também convidou mãe e pai para subir ao palco e partilhar o momento especial.

Através das redes sociais, Lauana compartilhou um vídeo para anunciar a novidade aos fãs.

Na legenda, a cantora de 36 anos escreveu que "há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido. [...] Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só".

Solteira, Lauana havia anunciado o término de seu noivado com a influenciadora Tati Dias no último dia 11 de janeiro.