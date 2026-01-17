Casal realiza sonho e se casa a bordo de cruzeiro de Wesley Safadão

Wesley Safadão ajudou a tornar a união do médico Daniel Gomes e da engenheira civil Karol Ximenes ainda mais especial. O casal escolheu o WS On Board, cruzeiro idealizado pelo cantor cearense, para celebrar o casamento deles junto à família. A cerimônia aconteceu na última quinta-feira (15).

Mais de 100 convidados estavam presentes, todos em acomodações pagas pelos noivos. Para eles, viver este momento tão especial a bordo do navio "mais animado do mundo" foi a realização de um sonho.

Além de curtir o show, os passageiros ainda tiveram a chance de tirar uma foto ao lado da principal atração da noite.

Também participaram da festa Natanzinho Lima e Marcynho Sensação. Já nessa sexta-feira (16), último dia de apresentações, subiram ao palco os cantores Eric Land, Leo Santana e o grupo É o Tchan, enquanto o humorista Tirulipa interagia com o público entre os shows.

Pelas redes sociais, a equipe de Safadão agradeceu à oportunidade de realizar mais uma edição do WS On Board. A última vez que o cruzeiro zarpou ao mar foi em 2022.

"O WS On Board não encerrou apenas uma viagem. Ele fechou uma temporada inteira do jeito que só ele sabe fazer: com energia lá em cima, alegria sem pausa e o Brasil junto do começo ao fim. Foram dias intensos, vibrantes, com a energia de Wesley Safadão e de um público que transforma cada show em espetáculo", diz o post.