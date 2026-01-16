Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Diagnóstico de ansiedade faz Raí Saia Rodada cancelar shows

Forrozeiro suspendeu cinco dias de apresentações.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit
Legenda: O artista apresenta boa evolução, com melhora significativa dos sintomas.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O cantor Raí Saia Rodada teve shows cancelados após ser diagnosticado com um quadro clínico de ansiedade. A informação foi divulgada pelo escritório do artista, ainda no final da noite de quinta (15). 

Segundo a equipe, o artista apresenta boa evolução, com melhora significativa dos sintomas, mas segue sob cuidados médicos por orientação profissional.

Em atualização divulgada nesta quarta-feira (15), o escritório informou que, na noite de terça-feira (14), Raí apresentou um mal-estar e, por precaução, foi encaminhado a um hospital em Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

Veja também

teaser image
É Hit

Gusttavo Lima retorna ao Ceará com 'Paraíso Particular Sunset' em fevereiro

O cantor foi prontamente atendido, encontra-se bem e realiza apenas exames de rotina, seguindo os protocolos médicos.

Para preservar a saúde do artista, os shows previstos para ocorrer entre 16 e 21 de janeiro foram cancelados. No comunicado, Raí agradeceu as mensagens de apoio e a compreensão do público e informou que deve retomar normalmente a agenda de apresentações em breve.

Substituído no Rio Grande do Norte

Uma das apresentações agendadas com Raí seria nesta sexta, na festa de São Sebastião, em Parelhas (RN). A prefeitura do município anunciou Xand Avião como substituto.

Outra apresentação ocorreria no "Samba 4 Friends", na praia de Pirangi, na Grande Natal. O Redação Praia, responsável pelo evento, informou o cancelamento do shows e o estorno do valor pago pelos ingressos.

Assuntos Relacionados