Diagnóstico de ansiedade faz Raí Saia Rodada cancelar shows

O cantor Raí Saia Rodada teve shows cancelados após ser diagnosticado com um quadro clínico de ansiedade. A informação foi divulgada pelo escritório do artista, ainda no final da noite de quinta (15).

Segundo a equipe, o artista apresenta boa evolução, com melhora significativa dos sintomas, mas segue sob cuidados médicos por orientação profissional.

Em atualização divulgada nesta quarta-feira (15), o escritório informou que, na noite de terça-feira (14), Raí apresentou um mal-estar e, por precaução, foi encaminhado a um hospital em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O cantor foi prontamente atendido, encontra-se bem e realiza apenas exames de rotina, seguindo os protocolos médicos.

Para preservar a saúde do artista, os shows previstos para ocorrer entre 16 e 21 de janeiro foram cancelados. No comunicado, Raí agradeceu as mensagens de apoio e a compreensão do público e informou que deve retomar normalmente a agenda de apresentações em breve.

Substituído no Rio Grande do Norte

Uma das apresentações agendadas com Raí seria nesta sexta, na festa de São Sebastião, em Parelhas (RN). A prefeitura do município anunciou Xand Avião como substituto.

Outra apresentação ocorreria no "Samba 4 Friends", na praia de Pirangi, na Grande Natal. O Redação Praia, responsável pelo evento, informou o cancelamento do shows e o estorno do valor pago pelos ingressos.