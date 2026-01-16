Gusttavo Lima retorna ao Ceará com 'Paraíso Particular Sunset' em fevereiro
Ingressos estão disponíveis em lojas físicas e pela internet.
O cantor Gusttavo Lima retorna ao Ceará com o projeto Paraíso Particular Sunset, marcado para o dia 1º de fevereiro, no gramado do coqueiral do Beach Park, em Aquiraz.
A apresentação integra a agenda nacional do projeto musical do artista e propõe uma experiência em formato diurno, ao ar livre, acompanhando o pôr do sol.
A última passagem de Gusttavo Lima pelo Ceará ocorreu na capital cearense, em julho do ano passado, quando apresentou o projeto "Embaixador Classic", espetáculo que contou com a participação de uma orquestra e marcou uma abordagem mais sinfônica do repertório do cantor.
O Paraíso Particular Sunset é conduzido pelo próprio artista e reúne um repertório formado por seus principais sucessos. O formato sunset se caracteriza pela evolução gradual do show ao longo da tarde, com aumento progressivo da intensidade sonora e visual à medida que o dia avança para o entardecer.
A proposta do evento aposta na integração entre música, ambiente e estrutura. Para a edição no Ceará, o público poderá escolher entre setores premium e suítes, ambos com serviço open bar e áreas exclusivas, oferecendo experiências diferenciadas dentro do mesmo espetáculo.
O palco da apresentação será o **Beach Park**, localizado na praia de Porto das Dunas, a cerca de 20 minutos do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O complexo é considerado um dos principais destinos turísticos do país, reunindo parques, resorts, restaurantes e infraestrutura voltada para grandes eventos, com atuação consolidada no cenário nacional e internacional do entretenimento.
Repertório atualizado
A festa programada para acontecer em Aquiraz leva o mesmo nome do álbum mais recente do artista.
Nas plataformas digitais, o projeto já ultrapassa a marca de 1 bilhão de streams em áudio e vídeo, com faixas que incluem colaborações com artistas como Murilo Huff e Gustavo Mioto.
Serviço
Paraíso Particular Sunset – Gusttavo Lima
Data: Domingo, 1º de fevereiro
Abertura dos portões: 14h
Local: Beach Park – Porto das Dunas, Aquiraz
- Setores:
- Premium Embaixador | Open Bar
Acesso à frente do palco
Banheiros e segurança
Fácil acesso a bares e alimentação
Open bar: água, refrigerante, cerveja, vodka nacional e gin nacional
- Suítes | Open Bar
Espaços exclusivos para até 20 pessoas
Atendimento de garçons
Open bar: água, refrigerante, cerveja, whisky, vodka nacional e gin nacional
Vendas online: Pelo site BaladApp (em até 6x sem juros no cartão)
Pontos de venda físicos:
Homem do Sapato – RioMar Fortaleza (Piso L2)
Homem do Sapato – Flagship (Av. Virgílio Távora, 1050)
Suítes e informações: (85) 99631-1308 (Cadu)