Gusttavo Lima retorna ao Ceará com 'Paraíso Particular Sunset' em fevereiro

O cantor Gusttavo Lima retorna ao Ceará com o projeto Paraíso Particular Sunset, marcado para o dia 1º de fevereiro, no gramado do coqueiral do Beach Park, em Aquiraz.

A apresentação integra a agenda nacional do projeto musical do artista e propõe uma experiência em formato diurno, ao ar livre, acompanhando o pôr do sol.

A última passagem de Gusttavo Lima pelo Ceará ocorreu na capital cearense, em julho do ano passado, quando apresentou o projeto "Embaixador Classic", espetáculo que contou com a participação de uma orquestra e marcou uma abordagem mais sinfônica do repertório do cantor.

Legenda: Projeto 'Paraíso Particular' segue até o anoitecer. Foto: Reprodução/Instagram

O Paraíso Particular Sunset é conduzido pelo próprio artista e reúne um repertório formado por seus principais sucessos. O formato sunset se caracteriza pela evolução gradual do show ao longo da tarde, com aumento progressivo da intensidade sonora e visual à medida que o dia avança para o entardecer.

A proposta do evento aposta na integração entre música, ambiente e estrutura. Para a edição no Ceará, o público poderá escolher entre setores premium e suítes, ambos com serviço open bar e áreas exclusivas, oferecendo experiências diferenciadas dentro do mesmo espetáculo.

O palco da apresentação será o **Beach Park**, localizado na praia de Porto das Dunas, a cerca de 20 minutos do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O complexo é considerado um dos principais destinos turísticos do país, reunindo parques, resorts, restaurantes e infraestrutura voltada para grandes eventos, com atuação consolidada no cenário nacional e internacional do entretenimento.

Repertório atualizado

A festa programada para acontecer em Aquiraz leva o mesmo nome do álbum mais recente do artista.

Nas plataformas digitais, o projeto já ultrapassa a marca de 1 bilhão de streams em áudio e vídeo, com faixas que incluem colaborações com artistas como Murilo Huff e Gustavo Mioto.

Serviço

Paraíso Particular Sunset – Gusttavo Lima

Data: Domingo, 1º de fevereiro

Abertura dos portões: 14h

Local: Beach Park – Porto das Dunas, Aquiraz

Setores:

- Premium Embaixador | Open Bar

Acesso à frente do palco

Banheiros e segurança

Fácil acesso a bares e alimentação

Open bar: água, refrigerante, cerveja, vodka nacional e gin nacional

Suítes | Open Bar

Espaços exclusivos para até 20 pessoas

Atendimento de garçons

Open bar: água, refrigerante, cerveja, whisky, vodka nacional e gin nacional

Vendas online: Pelo site BaladApp (em até 6x sem juros no cartão)

Pontos de venda físicos:

Homem do Sapato – RioMar Fortaleza (Piso L2)

Homem do Sapato – Flagship (Av. Virgílio Távora, 1050)

Suítes e informações: (85) 99631-1308 (Cadu)