Prefeitura de Aquiraz divulga programação completa do Carnaquiraz 2026; confira

Foram divulgadas nesta terça-feira (13) as 36 atrações do Carnaval de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A festa será entre os dias 14 e 17 de fevereiro, em três arenas: Prainha, Iguape e Batoque. Estão confirmados nomes de destaque nacional, como Alok, Filipe Ret, Zé Neto & Cristiano e Pedro Sampaio.

Após o sucesso da edição de 2025 do Carnaquiraz, a festa se consolida como um dos principais eventos do calendário cearense, e traz, também, nomes regionais, como Taty Girl, Nattanzinho Lima, Márcia Fellipe, Seu Desejo e vários outros.

Confira a programação completa

Arena Prainha

Na Prainha, o Carnaquiraz começa no sábado (14/02), com shows de Nattanzinho Lima, Amanda Rainha da Farra e Diego Facó. Já no domingo (15/02), o hitmaker Pedro Sampaio animará o público, além de Márcia Fellipe e Fernandinha, trazendo um mix de estilos para o dia de festa.

A segunda-feira (16/02) promete ser o dia mais agitado, com Filipe Ret e Henry Freitas comandando o palco, além de Jotavê. Na terça-feira (17/02), Alok encerrará a festa, junto da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano e do cantor Caio Lívio.

Arena Iguape

No sábado (14/02), Tito, Joyce Tayná e Day Melo comandam a festa. No domingo (15/02), é a vez da banda Seu Desejo, Pedro Guerra e Amanda Rainha da Farra. Na segunda-feira (16/02), o palco da praia terá a presença de Taty Girl, ao lado de Thiago Freitas e Medóin. Por fim, na terça-feira (17/02), o encerramento será com Pedrinho Martins, Lucas Moura e Brendynha.

Arena Batoque

No Batoque, a arena receberá atrações nos quatro dias de festa. No sábado (14/02), os shows ficam por conta da dupla Ramon & Randinho e dos artistas Raphael Alencar e Brendynha. Já no domingo (15/02), a animação segue com Amanda Rainha da Farra, Pedro Guerra e Lucas Moura. Na segunda-feira (16/02) sobem ao palco Tito, Jotavê e Merson DJ. O encerramento na terça-feira (17/02) será ao som de Pedrinho Martins, Allanzinho e Kiko Show.

Serviço

Carnaquiraz 2026

Data: 14 a 17 de fevereiro de 2026

Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque - Aquiraz-CE