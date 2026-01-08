Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Carnaval de Aquiraz 2026 deve receber até 100 mil foliões em um único polo

Programação inclui shows na Prainha, no Batoque e no Iguape.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Carnaval de Aquiraz contará com nomes como Jotavê (na foto), Alok, Pedro Sampaio, Zé Neto e Cristiano.
Foto: Ismael Soares.

Após divulgar a lista das primeiras atrações do Carnaval 2026, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, afirmou que espera receber cerca de 115 mil pessoas por dia no evento. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (8), o gestor acrescentou que a Arena Prainha deve concentrar entre 70 e 100 mil pessoas, enquanto a Arena Iguape pode receber entre 10 a 15 mil pessoas.

"Nos outros anos, a gente tinha uma ou duas grandes atrações em dois dias de evento. Neste ano, a gente trabalhou para ter grandes atrações todos os dias", explicou.

Imagem de Bruno Gonçalves e de Carla Ibiapina.
Legenda: O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, e a Primeira-Dama, Carla Ibiapina, estiveram no evento.
Foto: Ismael Soares.

"E é muito feliz porque é o momento que a gente tem para poder fomentar o turismo do município, um povo que vive do turismo, boa parte do povo da Aquiraz vive do turismo e a gente através desse Carnaval conseguindo divulgar em todas as mídias do Ceará e do Brasil, a gente pode divulgar o nome da nossa cidade e assim movimentar o turismo ano todo".
Bruno Gonçalves
Prefeito de Aquiraz

Polos da festa

Neste ano, a festa seguirá com três arenas principais na Prainha, no Batoque e no Iguape, que concentrarão os shows e atividades ao longo do período carnavalesco.

O prefeito Bruno Gonçalves detalhou que será permitido entrar com bebidas em todas as arenas — a restrição é apenas para garrafas de vidro.

Atrações divulgadas no Carnaval de Aquiraz

Dentre as atrações divulgadas pela Prefeitura de Aquiraz, estão:

  • Alok
  • Zé Neto e Cristiano
  • Henry Freitas
  • Seu Desejo
  • Márcia Fellipe
  • Fernandinha
  • Diego Facó
  • Filipe Ret
  • Nattanzinho Lima
  • Pedro Sampaio
  • Taty Girl
  • Amanda, Rainha da Farra
  • Thiago Freitas
  • Jotavê
  • Caio Lívio
  • Tito

Serviço

Carnaquiraz 2026

Data: 14 a 17 de fevereiro
Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque, em Aquiraz

