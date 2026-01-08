Carnaval de Aquiraz 2026 deve receber até 100 mil foliões em um único polo

Após divulgar a lista das primeiras atrações do Carnaval 2026, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, afirmou que espera receber cerca de 115 mil pessoas por dia no evento. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (8), o gestor acrescentou que a Arena Prainha deve concentrar entre 70 e 100 mil pessoas, enquanto a Arena Iguape pode receber entre 10 a 15 mil pessoas.

"Nos outros anos, a gente tinha uma ou duas grandes atrações em dois dias de evento. Neste ano, a gente trabalhou para ter grandes atrações todos os dias", explicou.

Legenda: O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, e a Primeira-Dama, Carla Ibiapina, estiveram no evento. Foto: Ismael Soares.

"E é muito feliz porque é o momento que a gente tem para poder fomentar o turismo do município, um povo que vive do turismo, boa parte do povo da Aquiraz vive do turismo e a gente através desse Carnaval conseguindo divulgar em todas as mídias do Ceará e do Brasil, a gente pode divulgar o nome da nossa cidade e assim movimentar o turismo ano todo". Bruno Gonçalves Prefeito de Aquiraz

Polos da festa

Neste ano, a festa seguirá com três arenas principais na Prainha, no Batoque e no Iguape, que concentrarão os shows e atividades ao longo do período carnavalesco.

O prefeito Bruno Gonçalves detalhou que será permitido entrar com bebidas em todas as arenas — a restrição é apenas para garrafas de vidro.

Atrações divulgadas no Carnaval de Aquiraz

Dentre as atrações divulgadas pela Prefeitura de Aquiraz, estão:

Alok

Zé Neto e Cristiano

Henry Freitas

Seu Desejo

Márcia Fellipe

Fernandinha

Diego Facó

Filipe Ret

Nattanzinho Lima

Pedro Sampaio

Taty Girl

Amanda, Rainha da Farra

Thiago Freitas

Jotavê

Caio Lívio

Tito

Serviço

Carnaquiraz 2026

Data: 14 a 17 de fevereiro

Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque, em Aquiraz