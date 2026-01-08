Carnaval de Aquiraz 2026 deve receber até 100 mil foliões em um único polo
Programação inclui shows na Prainha, no Batoque e no Iguape.
Após divulgar a lista das primeiras atrações do Carnaval 2026, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, afirmou que espera receber cerca de 115 mil pessoas por dia no evento. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (8), o gestor acrescentou que a Arena Prainha deve concentrar entre 70 e 100 mil pessoas, enquanto a Arena Iguape pode receber entre 10 a 15 mil pessoas.
"Nos outros anos, a gente tinha uma ou duas grandes atrações em dois dias de evento. Neste ano, a gente trabalhou para ter grandes atrações todos os dias", explicou.
"E é muito feliz porque é o momento que a gente tem para poder fomentar o turismo do município, um povo que vive do turismo, boa parte do povo da Aquiraz vive do turismo e a gente através desse Carnaval conseguindo divulgar em todas as mídias do Ceará e do Brasil, a gente pode divulgar o nome da nossa cidade e assim movimentar o turismo ano todo".
Polos da festa
Neste ano, a festa seguirá com três arenas principais na Prainha, no Batoque e no Iguape, que concentrarão os shows e atividades ao longo do período carnavalesco.
O prefeito Bruno Gonçalves detalhou que será permitido entrar com bebidas em todas as arenas — a restrição é apenas para garrafas de vidro.
Atrações divulgadas no Carnaval de Aquiraz
Dentre as atrações divulgadas pela Prefeitura de Aquiraz, estão:
- Alok
- Zé Neto e Cristiano
- Henry Freitas
- Seu Desejo
- Márcia Fellipe
- Fernandinha
- Diego Facó
- Filipe Ret
- Nattanzinho Lima
- Pedro Sampaio
- Taty Girl
- Amanda, Rainha da Farra
- Thiago Freitas
- Jotavê
- Caio Lívio
- Tito
Serviço
Carnaquiraz 2026
Data: 14 a 17 de fevereiro
Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque, em Aquiraz