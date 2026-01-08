Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carnaval de Aquiraz 2026 terá Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl; veja atrações

Os nomes foram divulgados pela prefeitura da cidade, responsável pelo evento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl estão entre as primeiras atrações anunciadas.
Foto: Divulgação/Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, divulgou, nesta quinta-feira (8), a lista das primeiras atrações do Carnaval 2026. Foram confirmados artistas como Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl.

Mais informações sobre a festa e outras atrações serão divulgadas em coletiva de imprensa convocada para a noite desta quinta.

O Carnaquiraz — evento gratuito promovido pelo Executivo municipal — chega à terceira edição neste ano, consolidando a cidade no calendário carnavalesco do Estado, e ocorrerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

No ano passado, a festa contou com mais de 40 atrações, incluindo Dilsinho, Saulo Fernandes e Barões da Pisadinha.

Veja também

teaser image
É Hit

Ana Castela e Zé Felipe se reencontram em show e sertaneja dispara: 'Não volta'

teaser image
João Lima Neto

Casa do Forró na Parangaba será demolida? Entenda obra

Veja a lista das atrações divulgadas

  • Alok
  • Zé Neto e Cristiano
  • Henry Freitas
  • Seu Desejo
  • Márcia Fellipe
  • Fernandinha
  • Diego Facó
  • Filipe Ret
  • Nattanzinho Lima
  • Pedro Sampaio
  • Taty Girl
  • Amanda, Rainha da Farra
  • Thiago Freitas

Polos da festa

Neste ano, a festa seguirá com três arenas principais na Prainha, no Batoque e no Iguape, que concentrarão os shows e atividades ao longo do período carnavalesco.

De acordo com o prefeito Bruno Gonçalves, será permitido entrar com bebidas em todas as arenas — a restrição é apenas para garrafas de vidro.

Serviço

Carnaquiraz 2026

Data: 14 a 17 de fevereiro
Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque, em Aquiraz

Assuntos Relacionados