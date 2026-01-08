Carnaval de Aquiraz 2026 terá Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl; veja atrações
Os nomes foram divulgados pela prefeitura da cidade, responsável pelo evento.
A Prefeitura de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, divulgou, nesta quinta-feira (8), a lista das primeiras atrações do Carnaval 2026. Foram confirmados artistas como Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl.
Mais informações sobre a festa e outras atrações serão divulgadas em coletiva de imprensa convocada para a noite desta quinta.
O Carnaquiraz — evento gratuito promovido pelo Executivo municipal — chega à terceira edição neste ano, consolidando a cidade no calendário carnavalesco do Estado, e ocorrerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro.
No ano passado, a festa contou com mais de 40 atrações, incluindo Dilsinho, Saulo Fernandes e Barões da Pisadinha.
Veja também
Veja a lista das atrações divulgadas
- Alok
- Zé Neto e Cristiano
- Henry Freitas
- Seu Desejo
- Márcia Fellipe
- Fernandinha
- Diego Facó
- Filipe Ret
- Nattanzinho Lima
- Pedro Sampaio
- Taty Girl
- Amanda, Rainha da Farra
- Thiago Freitas
Polos da festa
Neste ano, a festa seguirá com três arenas principais na Prainha, no Batoque e no Iguape, que concentrarão os shows e atividades ao longo do período carnavalesco.
De acordo com o prefeito Bruno Gonçalves, será permitido entrar com bebidas em todas as arenas — a restrição é apenas para garrafas de vidro.
Serviço
Carnaquiraz 2026
Data: 14 a 17 de fevereiro
Locais do evento: Prainha, Iguape e Batoque, em Aquiraz