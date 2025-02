Carnaval de Aquiraz 2025: veja programação dos quatro dias de festa (1/03 a 4/03)

O município cearense Aquiraz, a cerca de 31 km de Fortaleza, já está preparado para receber a segunda edição do Carnaquiraz, programação que consolida a cidade no calendário carnavalesco do Estado.

Com mais de 40 atrações confirmadas para a festa, que ocorre entre sábado (1º) e terça-feira (4), o evento traz shows de nomes como Dilsinho, Brendinha, Márcia Felipe, Henry Freitas, Teto, Saulo Fernandes e Barões da Pisadinha, entre outros.

A programação é gratuita e se espalha em três polos do município: Prainha, Batoque e Iguape. Junto dos shows musicais, o Carnaquiraz também proporciona experiências culturais e gastronômicas.

Estreia do Camarote Seu Domingo promete conforto e exclusividade

A festa é gratuita para todo o público que for conferir os shows, mas a experiência pode ser ainda mais especial com o Camarote Seu Domingo, um espaço exclusivo que faz estreia no Carnaquiraz em 2025.

Estrategicamente localizado e com estrutura confortável e segura, o Camarote Seu Domingo traz acesso ao Front Stage dos shows, lounges e áreas de descanso, banheiros exclusivos e espaço gourmet.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresse.com ou no Hotel Santuário das Águias, na Praia do Porto das Dunas, e nas unidades da Homem do Sapato da Virgílio Távora e do Shopping RioMar, em Fortaleza.

Além das amenidades e facilidades, o Camarote Seu Domingo também disponibiliza o Expresso Seu Domingo, serviço de ônibus bate e volta que faz o trajeto de ida e volta entre o Golf Ville e o Camarote SD em diferentes horários.

Carnaquiraz

Quando: de sábado (1º) a terça (4)

de sábado (1º) a terça (4) Onde: Prainha, Iguape e Batoque, Aquiraz–CE

Prainha, Iguape e Batoque, Aquiraz–CE Gratuito.

Mais informações: @prefeituradeaquirazoficial

Camarote Seu Domingo

Com localização exclusiva, acesso ao front stage, lounges e áreas de descanso, banheiros exclusivos, espaço gourmet e segurança reforçada

Quanto: R$ 230 (inteira) o dia; passaportes (dois dias) a partir de R$ 450

R$ 230 (inteira) o dia; passaportes (dois dias) a partir de R$ 450 Mais informações: @camaroteseudomingo

Expresso Seu Domingo, com ida e volta do Golfville para o Camarote Seu Domingo

Quando: de 19 às 21 horas para a ida e de 1h30 às 3h30 para a volta

de 19 às 21 horas para a ida e de 1h30 às 3h30 para a volta Vendas: via Pix pelo WhatsApp (85) 9 8792-8079

Programação de sábado (1º/3)

Batoque - Brendynha, Claudio Ney e Juliana e Fabiano Kibaue

Quando: a partir de 16 horas

Prainha - Taty Girl, Teto, Diego Facó e Davizão

Quando: a partir de 20 horas

Iguape - Dilsinho, Ramon e Randinho, Brendynha

Quando: a partir de 21 horas

Programação de domingo (2/3)

Batoque - Rainhas da Farra, Day Melo e Banda Patrulha

Quando: a partir de 16 horas

Prainha - Saulo Fernandes, Rainhas da Farra e Day Melo

Quando: a partir de 20 horas

Iguape - Barões da Pisadinha, Rogerinho e Diego Facó

Quando: a partir de 20 horas

Programação de segunda (3/3)

Batoque - Sebasthian Monteiro, Kiko Show e Davizão

Quando: a partir de 16 horas

Prainha - Henry Freitas, Márcia Fellipe e Tito

Quando: a partir de 20 horas

Iguape - Thiago Freitas, Forró Balancear e Rainhas da Farra

Quando: a partir de 20 horas

Programação de terça (4/3)

Batoque - Pagode no Sigilo, Soudbamba e Bruno Lima

Quando: a partir de 16 horas

Prainha - Nuzio e Thiago Carvalho

Quando: a partir de 20 horas

Iguape - Karenzinha, Luiz Yure e Allanzinho