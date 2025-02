Para gente de todas as idades, com cortejos que ocupam diferentes espaços públicos ou em palcos montados em locais tradicionais da Cidade, de forma gratuita ou para quem pode pagar, indo do axé ao rock: o Carnaval de Fortaleza em 2025 promete ser para todos os públicos.

Bloco do Nortão com a FM 93, shows no Aterrinho da Praia de Iracema, programações infantis espalhadas pelas regionais e mais compõem a agenda geral que o Verso preparou com opções diversas de festas públicas e privadas que irão acontecer na capital cearense da sexta-feira (28) até a terça-feira (4). Confira!

Veja também Verso Carnaval para quem não gosta de Carnaval: veja programação com circos, cinema e shows de rock e jazz em Fortaleza

Programação de sexta-feira (28/02)

Bloco do Nortão com a FM 93 - Carnaval da Saudade com a Banda Misto Quente

Quando: 19 horas

19 horas Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy) Gratuito

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy) Gratuito Mais informações: @northshoppingfortaleza

Mosca na Sopa - A Festa, com o Bloco Como Raul Já Dizia

Quando: 19 horas

19 horas Onde: Boteco Cultural da Ângela (rua Carlos Gomes, 83, José Bonifácio)

Boteco Cultural da Ângela (rua Carlos Gomes, 83, José Bonifácio) Quanto: couvert de R$ 15

couvert de R$ 15 Mais informações: @comorauljadizia e @botecocuturaldaangela_oficial

Legenda: Bloco Como Raul Já Dizia promove festa no Boteco Cultural da Ângela, no José Bonifácio Foto: Davi Rocha

Folia no Via - Carnaval da Saudade com Banda Brasilis

Quando: 19 horas

19 horas Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Gratuito.

Mais informações: @viasulshopping

Pré-Carnaval RioMar Kennedy - Banda Reite

Quando: 19 horas

19 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy) Gratuito

Mais informações: @riomarkennedy

Baile Iracemado - Brasa convida Marilene Sales e Belinho convida Dipas

Quando: 21 horas

21 horas Onde: Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299)

Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299) Quanto: lotes de R$ 20 a 40

lotes de R$ 20 a 40 Mais informações: @motolibrebar

Programação de sábado (1/03)

Infantil - Passeio Público - Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos e Dona Zefinha

Quando: 9 horas - Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos; 10h40 - Dona Zefinha

9 horas - Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos; 10h40 - Dona Zefinha Onde: Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza

Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Legenda: Passeio Público recebe programações infantis nas manhãs dos quatro dias de Carnaval em Fortaleza Foto: Ismael Soares

Benfica - Marcelo Baima e Banda, Luxo da Aldeia, Banda Zé da Zefa e Bloco da Vaca de um sapato só

Quando: 13 horas - Marcelo Baima; 14h30 - Luxo da Aldeia; 16 horas - Banda Zé da Zefa; e 17h30 - Bloco da Vaca de um sapato só

13 horas - Marcelo Baima; 14h30 - Luxo da Aldeia; 16 horas - Banda Zé da Zefa; e 17h30 - Onde: Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia

Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Mercado dos Pinhões - Grêmio Recreativo Escola de Sambamor, Juruodara, Montage e Giordano

Quando: 15h30 - Grêmio Recreativo Escola de Sambamor; 17 horas - Juruodara; 18h30 - Montage; 20 horas - Giordano

15h30 - Grêmio Recreativo Escola de Sambamor; 17 horas - Juruodara; 18h30 - Montage; 20 horas - Giordano Onde: Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Carnaval da Arena - Superbanda, Vanessa A Cantora, Silas, Dino e Morr

Quando: a partir de 16 horas

a partir de 16 horas Onde: Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)

Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro) Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla

ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla Mais informações: @arenairacema

Veja também Elaine Quinderé Todo corpo é um corpo de Carnaval: dicas para montar seu look com beleza e conforto Dediane Souza Não somos fantasia de carnaval

Parque Rachel de Queiroz - Projeto Carambola (Infantil), Shirlene Aguiar e Marcos Lessa

Quando: 16h30 - Projeto Carambola; 17h50 - Shirlene Aguiar; 19h10 - Marcos Lessa

16h30 - Projeto Carambola; 17h50 - Shirlene Aguiar; 19h10 - Marcos Lessa Onde: Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy

Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Aterrinho da Praia de Iracema - DJ Priscilla Delgado, Pantico Rocha e Fervo Maresia, Nação Zumbi e Ednardo

Quando: 17h - DJ Priscilla Delgado; 18h - Pantico Rocha e Fervo Maresia; 20h - Nação Zumbi; 22h - Ednardo

17h - DJ Priscilla Delgado; 18h - Pantico Rocha e Fervo Maresia; 20h - Nação Zumbi; 22h - Ednardo Onde: Av. Beira Mar

Av. Beira Mar Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Folia no Via - Carnakids do Via com Jujubanda

Quando: 17 horas

17 horas Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Gratuito.

Mais informações: @viasulshopping

Av. Domingos Olímpio - Desfile de maracatus

Quando: 17h - Grupo de Percussão Caldeirão; 18h - Maracatu Corte Imperial; 18h40 - Maracatu Nação Axé de Oxossi; 19h20 - Maracatu Rei Zumbi; 20h - Maracatu Obalomí; 20h40 - Maracatu Solar; 21h20 - Maracatu Nação Pici; 22h00 - Maracatu Nação Iracema

17h - Grupo de Percussão Caldeirão; 18h - Maracatu Corte Imperial; 18h40 - Maracatu Nação Axé de Oxossi; 19h20 - Maracatu Rei Zumbi; 20h - Maracatu Obalomí; 20h40 - Maracatu Solar; 21h20 - Maracatu Nação Pici; 22h00 - Maracatu Nação Iracema Onde: Avenida Domingos Olímpio

Avenida Domingos Olímpio Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Quando: 18 horas

18 horas Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Rua Padre Climério, 140 - Meireles Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Bloco do Nortão com a FM 93 - Fanfarra e Banda Máscara Negra

Quando: 18h30

18h30 Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy)

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy) Gratuito

Mais informações: @northshoppingfortaleza

Floresta Bar com o Bloco Como Raul Já Dizia

Quando: 19 horas

19 horas Onde: Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota

Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota Quanto: couvert de R$ 10

couvert de R$ 10 Mais informações: @comorauljadizia

Baile Iracemado - Juruodara e Bode Beat

Quando: 21 horas

21 horas Onde: Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299)

Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299) Quanto: lotes de R$ 20 a 40

lotes de R$ 20 a 40 Mais informações: @motolibrebar

Programação de domingo (2/02)

INFANTIL - Passeio Público - Banda Pacote de Biscoito e Doidice que dá

Quando: 9h - Banda Pacote de Biscoito (Infantil); 10h40 - Doidice que dá (Infantil)

9h - Banda Pacote de Biscoito (Infantil); 10h40 - Doidice que dá (Infantil) Onde: Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza

Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Bloco Solto na Buraqueira

Quando: 10 horas

10 horas Onde: Concentração em frente ao Banco do Brasil da Reitoria da UFC

Concentração em frente ao Banco do Brasil da Reitoria da UFC Gratuito.

Legenda: Polo do Benfica é ponto tradicional da folia na Capital cearense Foto: Ismael Soares

Bloco É Só Isso Mesmo

Quando: 13 horas

13 horas Onde: Concentração no Barvioli (rua Princesa Isabel, 1961, Benfica) e cortejo pelas ruas do bairro

Concentração no Barvioli (rua Princesa Isabel, 1961, Benfica) e cortejo pelas ruas do bairro Gratuito.

Mais informações: @ehsohissomesmo.obloco e @barviolibar

Benfica - Fabinho Varela, Banda Verão S/A, Banda Brasilis e Maracatu Solar

Quando: 13h - Fabinho Varela; 14h30 - Banda Verão S/A; 16h - Banda Brasilis; 17h30 - Maracatu Solar

13h - Fabinho Varela; 14h30 - Banda Verão S/A; 16h - Banda Brasilis; 17h30 - Maracatu Solar Onde: Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia

Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Mercado dos Pinhões - Manga Rosa, Rozângela Bandeira & Banda, Iracema Bode Beat e Banda Feed Semana

Quando: 15h30 - Manga Rosa; 17h - Rozângela Bandeira & Banda; 18h30 - Iracema Bode Beat; 20h - Banda Feed Semana

15h30 - Manga Rosa; 17h - Rozângela Bandeira & Banda; 18h30 - Iracema Bode Beat; 20h - Banda Feed Semana Onde: Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Carnaval da Arena - Bloquinho do Igor, Baba de Camelo, Breno Mendes, Dino e Lucas BMR

Quando: a partir de 16 horas

a partir de 16 horas Onde: Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)

Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro) Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla

ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla Mais informações: @arenairacema

Bloquinho do Iguatz - Banda Dó Ré Mix

Quando: 16 horas

16 horas Onde: Praça do Artista, Piso L1, do Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Praça do Artista, Piso L1, do Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito.

Mais informações: @iguatemifortaleza

Pré-Carnaval RioMar Kennedy - Bloco Baba de Camelo

Quando: 16h30

16h30 Onde: Shopping RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy) Gratuito

Mais informações: @riomarkennedy

Parque Rachel de Queiroz - Dona Zefinha (infantil), Anderson Monteiro e Banda e Banda Pimenta Malagueta

Quando: 16h30 - Dona Zefinha; 17h50 - Anderson Monteiro e Banda; 19h10 - Banda Pimenta Malagueta

16h30 - Dona Zefinha; 17h50 - Anderson Monteiro e Banda; 19h10 - Banda Pimenta Malagueta Onde: Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy

Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Aterrinho da Praia de Iracema - Dipas, Perimetrurbano, Don L e Xamã

Quando: 17h - Dipas; 18h30 - Perimetrurbano; 20h - Don L; 22h - Xamã

17h - Dipas; 18h30 - Perimetrurbano; 20h - Don L; 22h - Xamã Onde: Av. Beira Mar

Av. Beira Mar Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Bloco do Nortão com a FM 93 - Fanfarra e Keylianne Christian e Banda

Quando: 18 horas

18 horas Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy)

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy) Gratuito.

Mais informações: @northshoppingfortaleza

Legenda: Tradicionais desfiles da av. Domingos Olímpio destaca expressões como o maracatu; na foto, registro de desfile da agremiação Vozes da África em 2024 Foto: Thiago Gadelha

Av. Domingos Olímpio - Desfile de maracatus

Quando: 18h - Maracatu Rei de Paus; 18h40 - Maracatu Nação Baobab; 19h20 - Maracatu Az de Ouro; 20h - Maracatu Vozes da África; 20h40 - Maracatu Nação Fortaleza; 21h20 - Maracatu Nação Palmares; 22h - Maracatu Leão de Ouro

18h - Maracatu Rei de Paus; 18h40 - Maracatu Nação Baobab; 19h20 - Maracatu Az de Ouro; 20h - Maracatu Vozes da África; 20h40 - Maracatu Nação Fortaleza; 21h20 - Maracatu Nação Palmares; 22h - Maracatu Leão de Ouro Onde: Avenida Domingos Olímpio

Avenida Domingos Olímpio Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Quando: 18 horas

18 horas Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Rua Padre Climério, 140 - Meireles Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Baile Iracemado - Banda Pira e Superbanda

Quando: 21 horas

21 horas Onde: Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299)

Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299) Quanto: lotes de R$ 20 a 40

lotes de R$ 20 a 40 Mais informações: @motolibrebar

Programação de segunda (3/3)

INFANTIL - Passeio Público - Banda Infantil Tia Samila e sua Turma e Projeto Carambola

Quando: 9h - Banda Infantil Tia Samila e sua Turma;10h40 - Projeto Carambola

9h - Banda Infantil Tia Samila e sua Turma;10h40 - Projeto Carambola Onde: Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza

Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Benfica - Juliana Eva e Erva Doce Jam, Lavandas, Borogodó - Bloco Meu Nome é Gal e Caravana Cultural

Quando: 13h - Juliana Eva e Erva Doce Jam; 14h30 - Lavandas; 16h - Borogodó - Bloco Meu Nome é Gal; 17h30 - Caravana Cultural

13h - Juliana Eva e Erva Doce Jam; 14h30 - Lavandas; 16h - Borogodó - Bloco Meu Nome é Gal; 17h30 - Caravana Cultural Onde: Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia

Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Veja também Verso Banda Lavandas reúne ex-integrantes da banda Os Alfazemas e faz estreia oficial no Carnaval de Fortaleza

Mercado dos Pinhões - Lia Maia, Banda Fortal 90, Bloco Baba de Camelo e Fabiano Brandão e Banda

Quando: 15h30 - Lia Maia; 17h - Banda Fortal 90; 18h30 - Bloco Baba de Camelo; 20h - Fabiano Brandão e Banda

15h30 - Lia Maia; 17h - Banda Fortal 90; 18h30 - Bloco Baba de Camelo; 20h - Fabiano Brandão e Banda Onde: Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Carnaval da Arena - Superbanda, Os Transacionais, Dino, Igor Wolf e Morr

Quando: a partir de 16 horas

a partir de 16 horas Onde: Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)

Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro) Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla

ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla Mais informações: @arenairacema

Bloquinho do Iguatz - Banda Pintando o 7

Quando: 16 horas

16 horas Onde: Praça do Artista, Piso L1, do Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Praça do Artista, Piso L1, do Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito.

Mais informações: @iguatemifortaleza

Parque Rachel de Queiroz - Doidice que dá (infantil), Renato Black e Jord Guedes e as Ritas

Quando: 16h30 - Doidice que dá; 17h50 - Renato Black; 19h10 - Jord Guedes e as Ritas

16h30 - Doidice que dá; 17h50 - Renato Black; 19h10 - Jord Guedes e as Ritas Onde: Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy

Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Av. Domingos Olímpio - Desfile de blocos e cordões

Quando: 16h35 - Bloco Império da Vila; 17h10 - Cordão Vampiros da Princesa; 17h45 - Bloco Unidos da Vila; 18h20 - Bloco Prova de Fogo; 18h55 - Bloco Doido é Tu; 19h30 - Bloco A Turma do Mamão; 20h05 - Cordão Princesa no Frevo; 20h40 - Bloco Amigos do Zé; 21h15 - Cordão As Bruxas; 21h50 - Bloco Balakubaku Folia; 22h25 - Bloco Zé Almir; 23h - Bloco Garotos do Benfica; 23h35 - Cordão Na Pegada do Frevo

16h35 - Bloco Império da Vila; 17h10 - Cordão Vampiros da Princesa; 17h45 - Bloco Unidos da Vila; 18h20 - Bloco Prova de Fogo; 18h55 - Bloco Doido é Tu; 19h30 - Bloco A Turma do Mamão; 20h05 - Cordão Princesa no Frevo; 20h40 - Bloco Amigos do Zé; 21h15 - Cordão As Bruxas; 21h50 - Bloco Balakubaku Folia; 22h25 - Bloco Zé Almir; 23h - Bloco Garotos do Benfica; 23h35 - Cordão Na Pegada do Frevo Onde: Avenida Domingos Olímpio

Avenida Domingos Olímpio Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Aterrinho da Praia de Iracema - DJ Lolost, Vanessa A Cantora, Tropikália e Magníficos

Quando: 17h - DJ Lolost; 18h - Vanessa A Cantora; 20h - Tropikália; 22h - Magníficos

17h - DJ Lolost; 18h - Vanessa A Cantora; 20h - Tropikália; 22h - Magníficos Onde: Av. Beira Mar

Av. Beira Mar Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Bloco do Nortão com a FM 93 - Carnaval da Saudade com Yane Caracas e Banda

Quando: 18 horas

18 horas Onde: North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy)

North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Pres. Kennedy) Gratuito.

Mais informações: @northshoppingfortaleza

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Quando: 18 horas

18 horas Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Rua Padre Climério, 140 - Meireles Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Baile Iracemado - JuruviNayra e Os Transacionais

Quando: 21 horas

21 horas Onde: Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299)

Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299) Quanto: lotes de R$ 20 a 40

lotes de R$ 20 a 40 Mais informações: @motolibrebar

Programação de terça (4/3)

INFANTIL - Passeio Público - Charanga do Tio Marcão Lindão e Cantakids

Quando: 9h - Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil); 10h40 - Cantakids (Infantil)

9h - Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil); 10h40 - Cantakids (Infantil) Onde: Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza

Praça dos Mártires - Centro de Fortaleza Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Praça dos Leões - Bloco As Gata Pira, Cortejo com Farra na Jangada, Baba de Camelo e DJs Farra na Casa Alheia, As Serpentina e Priscilla Delgado

Quando: a partir das 9h com concentração de Cortejo no CCBNB

a partir das 9h com concentração de Cortejo no CCBNB Onde: Praça dos Leões (Cruzamento das ruas São Paulo e Sena Madureira, Centro)

Praça dos Leões (Cruzamento das ruas São Paulo e Sena Madureira, Centro) Gratuito.

Mais informações: @blocoasgatapiraoficial

Veja também Verso Novos blocos de carnaval em Fortaleza misturam folia com forró das antigas, rock e pop

Benfica - Na Quebrada do Coco, Calé Alencar e Banda, Bloco Chico Chico da Matilde e Pingo de Fortaleza e Banda Prata

Quando: 13h - Na Quebrada do Coco; 14h30 - Calé Alencar e Banda; 16h - Bloco Chico Chico da Matilde; 16h30 - Pingo de Fortaleza e Banda Prata 950

13h - Na Quebrada do Coco; 14h30 - Calé Alencar e Banda; 16h - Bloco Chico Chico da Matilde; 16h30 - Pingo de Fortaleza e Banda Prata 950 Onde: Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia

Praça João Gentil - Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Mercado dos Pinhões - Alan Morais e os Doidos da Asa, Banda da Nega, Italo Cortez e Mojubaxé

Quando: 15h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa; 17h - Banda da Nega; 18h30 - Italo Cortez; 20h - Mojubaxé

15h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa; 17h - Banda da Nega; 18h30 - Italo Cortez; 20h - Mojubaxé Onde: Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro

Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Av. Domingos Olímpio - Desfile de afoxés e escolas de samba

Quando: 15h50 - Escola de Samba Pavão Misterioso; 16h25 - Afoxé Obatalá; 17h - Afoxé Obá Sá Rewá; 17h35 - Afoxé Acabaca; 18h10 - Afoxé Oxum Odolá; 18h45 - Afoxé Omorisá Odé; 19h20 - Afoxé Ogum Alakayê; 19h55 - Escola de Samba Barão Folia; 20h35 - Escola de Samba Corte no Samba; 21h15 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia; 21h55 - Escola de Samba Tradição da Bela Vista; 22h35 - Escola de Samba Império Ideal; 23h15 - Escola de Samba Sambamor; 00h05 - Escola de Samba Girassol

15h50 - Escola de Samba Pavão Misterioso; 16h25 - Afoxé Obatalá; 17h - Afoxé Obá Sá Rewá; 17h35 - Afoxé Acabaca; 18h10 - Afoxé Oxum Odolá; 18h45 - Afoxé Omorisá Odé; 19h20 - Afoxé Ogum Alakayê; 19h55 - Escola de Samba Barão Folia; 20h35 - Escola de Samba Corte no Samba; 21h15 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia; 21h55 - Escola de Samba Tradição da Bela Vista; 22h35 - Escola de Samba Império Ideal; 23h15 - Escola de Samba Sambamor; 00h05 - Escola de Samba Girassol Onde: Avenida Domingos Olímpio

Avenida Domingos Olímpio Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Carnaval da Arena - Banda Reite, Bloco Mambembe, Rafael Silveira, Dino e Femo

Quando : a partir de 16 horas

: a partir de 16 horas Onde: Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro)

Arena de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro) Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla

ingressos a partir de R$ 30 (valor de meia e ingresso social em 1º lote); à venda na plataforma Sympla Mais informações: @arenairacema

Bloquinho do Iguatz - Banda Dó Ré Mix

Quando: 16 horas

16 horas Onde: Praça do Artista, Piso L1, do Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Praça do Artista, Piso L1, do Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito.

Mais informações: @iguatemifortaleza

Parque Rachel de Queiroz - Banda Infantil Tia Samila e sua Turma (infantil), Alê Eloi e as Alencarinas e Banda Frevilhando

Quando: 16h30 - Tia Samila e sua Turma; 17h50 - Alê Eloi e as Alencarinas; 19h10 - Banda Frevilhando

16h30 - Tia Samila e sua Turma; 17h50 - Alê Eloi e as Alencarinas; 19h10 - Banda Frevilhando Onde: Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy

Rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Aterrinho da Praia de Iracema - Larissa Leite, Di Ferreira - Bloquinho Di Boa, Gaby Amarantos e Margareth Menezes

Quando: 17h - Larissa Leite; 19h - Di Ferreira - Bloquinho Di Boa; 20h - Gaby Amarantos; 22h - Margareth Menezes

17h - Larissa Leite; 19h - Di Ferreira - Bloquinho Di Boa; 20h - Gaby Amarantos; 22h - Margareth Menezes Onde: Av. Beira Mar

Av. Beira Mar Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Legenda: Na Mocinha, bloco Num Ispaia Sinão Ienche comanda a festa nos quatro dias de Carnaval em Fortaleza Foto: Ismael Soares

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Quando: 18 horas

18 horas Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Rua Padre Climério, 140 - Meireles Gratuito.

Mais informações: @secultfor e @carnavaldefortaleza

Bloco do Nortão com a FM 93 - Banda Manga Rosa e concurso de fantasias infantis