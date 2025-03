Veja como ficou poodle de 14 anos vítima de maus-tratos que foi resgatado em Fortaleza

Terminou no fim da manhã desta sexta-feira (28) a tosa do poodle de 14 anos resgatado em situação de maus-tratos em Fortaleza. Os veterinários retiraram o total de 3 quilos de pelos do animal, que ainda se encontra internado em tratamento.

Scooby foi resgatado na manhã de quinta-feira (27) após a Polícia Civil do Ceará (PCCE) receber uma denúncia anônima de que o cachorro era mantido em situação degradante. Ele está sob os cuidados da Organização Não Governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA).

Legenda: Scooby continua internado em tratamento Foto: Divulgação APA

O cão foi encontrado em estado anêmico, com miíase (infestação de larvas de mosca na pele), nódulos de sangue na pele e com varejeiras saindo dos pelos, que estavam em quantidade excessiva.

A antiga tutora do animal, de 47 anos, foi presa em flagrante e autuada pelo crime de maus-tratos a animais. Para as autoridades, a mulher justificou que não banhava e cuidava do animal por ele ser agressivo. A fundadora da APA, Stefanie Rodrigues, disse ao Diário do Nordeste que em nenhum momento o cão apresentou esse comportamento com os veterinários.

Campanha

Para ajudar nos custos do tratamento, a APA criou uma campanha de arrecadação, por meio de uma vaquinha virtual divulgada nas redes sociais, uma vez que o animal ainda passará por muitos procedimentos. Interessados em contribuir podem acessar o perfil da ONG no Instagram.

"Ele vai ficar internado na clínica porque precisa fazer outros exames, precisa ver para quando estiver bem, começar o ciclo vacinal, pois ele nunca tomou uma vacina. O animal está cheio de verme... Está sendo tudo muito lento por conta da idade dele. A gente vai esperar primeiro o hemograma sair para saber que tipo de problema ele tem, se ele é um cachorro saudável, se é um cardiopata, vai fazer eletrocardiograma. Todos os cuidados necessários que ele merece vão ser ofertados para ele", disse a fundadora da APA.

