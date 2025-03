Avião com deportados chega a Fortaleza e quatro passageiros são presos após desembarque

Fortaleza recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), o quarto voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos, dessa vez trazendo 104 passageiros. Quatro deles foram presos pela Polícia Federal (PF) após o desembarque no Aeroporto Pinto Martins, segundo confirmou ao Diário do Nordeste a Secretaria de Direitos Humanos do Ceará (Sedih), que é responsável por recepcionar os brasileiros.

Entre os repatriados, está um cearense, conforme a pasta. Após acolhimento na capital cearense, 77 pessoas seguiram para Belo Horizonte, em Minas Gerais, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Um dos passageiros é um bebê.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e com a PF para obter mais detalhes sobre os mandados de prisão. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

Esse é o quinto grupo que retorna ao País desde que Donald Trump assumiu novamente a Casa Branca, sendo o quarto a chegar por Fortaleza. O último voo com a mesma finalidade chegou à Capital no último dia 15 de março, quando foram recebidas 127 pessoas que estavam nos Estados Unidos.

Acolhimento

Em cumprimento a uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o MDHC informou que participaria de mais uma operação interministerial para a recepção humanitária de brasileiros deportados.

Em Fortaleza, o acolhimento é realizado no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM). Já em Confins, os repatriados serão recebidos em uma sala exclusiva e adaptada, com infraestrutura de apoio providenciada pelas concessionárias Fraport e BH Airport.

Conforme comunicado do ministério, a ação visa proporcionar um "acolhimento digno e humanizado" aos cidadãos que retornam ao Brasil.

"A operação reforça o compromisso do país em assegurar a dignidade e a proteção dos direitos humanos e contará com atendimento especializado e articulado por equipes do Governo Federal e de órgãos estaduais, garantindo apoio logístico para deslocamento até os estados e cidades de origem, além de contato com familiares e, quando necessário, oferta de acolhimento temporário para que os repatriados possam recomeçar suas vidas com segurança e assistência", detalhou em nota o MDHC.

De acordo com o ministério, o governo oferece os serviços humanitários na recepção dos brasileiros repatriados, entre eles:

Alimentação e kits de higiene;

Atendimento de saúde e suporte psicossocial;

Orientações sobre direitos e encaminhamentos para serviços públicos;

Apoio logístico para deslocamento até as cidades de origem;

Contato com familiares e, se necessário, acolhimento temporário.

A operação é coordenada em parceria com os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Defesa (MD) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), além da Polícia Federal, governos estaduais e das concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport.

Mudança de voos para Fortaleza

Desde o início de fevereiro, o Governo Federal escolheu Fortaleza como destino de todos os voos com deportados brasileiros dos Estados Unidos a partir de então, e não mais Belo Horizonte, como vinha sendo feito.

A opção pela capital cearense teve razões estratégicas e baseadas no Direito Internacional. Como os deportados são algemados, um aeroporto no litoral permite que os passageiros fiquem o menor tempo possível nessa condição em território nacional, o que é vedado pela legislação brasileira.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias