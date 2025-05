Lojas KDM celebram relação entre mães e filhos por meio da moda em nova campanha

As Lojas KDM lançam sua campanha especial de Dia das Mães, inspirada no amor, na cumplicidade e na conexão única entre mães e filhos. Com o conceito “Sua mãe, seu estilo”, a marca reforça seu compromisso em oferecer uma moda que celebra a diversidade e a individualidade de cada mãe, permitindo que filhos encontrem o presente ideal que reflita sua personalidade e essência.

O público encontra opções de looks para todos os estilos de mãe — da clássica à moderna, da romântica à despojada — todos alinhados com as principais tendências da moda. Segundo Larissa Maia, gerente de marketing das Lojas KDM, a campanha foi pensada para valorizar a individualidade de cada mãe e reforçar que a moda pode ser uma poderosa forma de conexão afetiva.

A profissional explica que a principal inspiração por trás do conceito foi a celebração dos diferentes perfis de mãe, todos representados nas peças da marca. “Esse conceito se conecta diretamente com os valores das Lojas KDM, que acreditam na moda como uma ferramenta de expressão, identidade e conexão”, afirma.

Larissa destaca ainda que a campanha é um convite para transformar o ato de presentear em uma experiência carregada de significado. “Ao escolher um presente que combina com o estilo da mãe, o filho demonstra afeto e conexão. É também uma forma de dizer: ‘eu te conheço, te admiro e pensei em você com carinho’”. “É isso que a campanha propõe: usar a moda como um gesto de amor que fortalece os laços entre mães e filhos”.

A curadoria dos looks da campanha ficou por conta de Teresa Fernandes, responsável pelo departamento feminino das Lojas KDM. As peças da coleção traduzem as principais tendências do momento, com destaque para a cor do ano, um marrom quente, e suas variações em tons terrosos, além de estampas florais, peças de alfaiataria e diferentes modelagens de jeans. O resultado é uma produção moderna, versátil e repleta de personalidade, pensada para valorizar todos os estilos e momentos das mães.

As Lojas KDM possuem 33 lojas físicas localizadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Em Fortaleza são três lojas e duas na Região Metropolitana.

Serviço:

Lojas KDM

Endereços:

R. Gen. Sampaio, 985, Centro

R. Pedro de Alencar, 372, Messejana.

Av. Edson da Mota Correa, 749 - Itambé, Caucaia

Avenida Senador Carlos Jereissati, 561 Maracanaú

Rua José Fernandes Vieira, 131 - Centro, Maranguape - CE

Rua Cel. Francisco Pereira, 202, Messejana

Instagram: @lojaskdm