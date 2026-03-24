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Quem é Ciro Mesquita, o novo secretário de Educação de Fortaleza

Idilvan Alencar deixa o cargo nesta terça-feira (24) devido às regras eleitorais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Legenda: Idilvan junto ao prefeito Evandro Leitão, a vereadora Adriana Almeida e ao novo secretário, Ciro Mesquita de Oliveira.

A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza terá um novo gestor. A mudança ocorre após o secretário e deputado federal Idilvan Alencar anunciar, nesta terça-feira (24), sua saída do cargo devido às regras eleitorais e ao prazo de desincompatibilização.

A pasta agora será comandada por Ciro Mesquita de Oliveira, um servidor público municipal que já compõe a área da gestão da educação na SME. A nomeação ainda será publicada no Diário Oficial do Município. 

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O anúncio foi feito por Idilvan na manhã desta terça, em visita a uma escola acompanhado do prefeito Evandro Leitão (PT) e a da vereadora Adriana Almeida (PT), que é presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal. 

Um vídeo publicado por Idilvan nas redes socias, os três aparecem junto ao novo secretário. No registro, Ciro Mesquita disse que dará continuidade ao trabalho do gestor em atuação. O deputado estava no cargo desde o início da gestão do prefeito Evandro em janeiro de 2025

Perfil do novo secretário

O novo secretário é professor da rede municipal de Fortaleza, formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre e doutor em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Na gestão, ele já ocupou o cargo de coordenador e diretor escolar e, atualmente estava na coordenação do Distrito de Educação 5, que reúne escolas em bairros como Bom Jardim, Granja Lisboa, Granja Portugal, Siqueira, entre outros.

Na despedida, Idilvan parabenizou e desejou boa sorte ao novo secretário, destacando que ele tem capacidade para "realizar um excelente trabalho à frente da educação da capital".

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