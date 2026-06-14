Helicópteros colidem no ar e caem no Rio de Janeiro; acidente deixa 6 mortos

Dois helicópteros se chocaram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). Pelo menos seis pessoas morreram, conforme informações do g1.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Pelo menos 20 carros foram atingidos, e devido às baterias, ocorreram inúmeras explosões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência e, por volta das 10 horas, o fogo havia sido controlado. A pista lateral da Avenida das Américas foi fechada para o socorro.

Ainda conforme o g1, uma das aeronaves decolou de Mangaratiba, na Costa Verde, e levava passageiros. Na outra, estaria somente o piloto.

*Matéria em atualização