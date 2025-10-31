Diário do Nordeste
A imagem mostra o momento da queda e explosão de um avião de pequeno porte. Na sequência, à direita, o avião já está em chamas após o impacto, com uma grande explosão.

Mundo

Aeronave cai e explode após decolagem na Venezuela

Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.

Redação 23 de Outubro de 2025
Imagem da aeronave que levava o prefeito de João Pessoa e precisou fazer pouso de emergência

Paraíba

Avião com prefeito de João Pessoa tem pane e faz pouso de emergência na Paraíba

Cícero Lucena e assessores voltaram de agenda no interior do estado

Redação 28 de Setembro de 2025
Imagem mostra como ficou avião que caiu no Pantanal após acidente, com detalhes da aeronave destruída e impacto visível na paisagem ao redor.

País

Avião que caiu no pantanal fazia voo irregular, diz Polícia

Queda causou a morte dos quatro ocupantes, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu

Redação 25 de Setembro de 2025
Imagem mostra a aeronave destruída no solo.

País

Manada de porcos selvagens pode ter causado arremetida de avião que caiu no Pantanal

Corpo de Bombeiros investiga hipótese; acidente deixou quatro mortos

Redação 24 de Setembro de 2025
foto do arquiteto Kongjian Yu, uma das vítimas do acidente aéreo na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

País

Saiba quem era o arquiteto que morreu em acidente de avião em MS

Criador das "cidades-esponja", Kongjian Yu era referência da arquitetura moderna

Redação 24 de Setembro de 2025
Imagem mostra o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz

País

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre desastre da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era diretor especializado em documentários e obras de não-ficção

Renato Bezerra 24 de Setembro de 2025
Imagem mostra destroços do avião que caiu no MS

País

Avião cai e mata quatro pessoas no Pantanal de MS

Entre as vítimas está o arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu

Redação 24 de Setembro de 2025
Imagem, em escala de cinza, mostra o compositor Brett James, ganhador do Grammy, sentado em um banco enquanto se apoia sobre um violão no seu colo e sorrir.

Zoeira

Vencedor do Grammy, compositor Brett James morre aos 57 anos

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Carrie Underwood e Nick Jonas

Carol Melo 19 de Setembro de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França

Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação 25 de Agosto de 2025
Avião da Voepass

País

'Remorso desgraçado', diz funcionário da Voepass que omitiu falha em avião por ordem de superior

A aeronave da Voepass saiu Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo, a 80 km da capital paulista

Redação 03 de Agosto de 2025
