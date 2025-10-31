Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.
Cícero Lucena e assessores voltaram de agenda no interior do estado
Queda causou a morte dos quatro ocupantes, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu
Corpo de Bombeiros investiga hipótese; acidente deixou quatro mortos
Criador das "cidades-esponja", Kongjian Yu era referência da arquitetura moderna
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era diretor especializado em documentários e obras de não-ficção
Entre as vítimas está o arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu
Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Carrie Underwood e Nick Jonas
Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas
A aeronave da Voepass saiu Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo, a 80 km da capital paulista