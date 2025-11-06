Diário do Nordeste
Sobe para 12 o total de mortes após queda de avião nos EUA

O avião explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:03)
Mundo
Chamas causadas por explosão após queda de avião nos EUA.
Legenda: O McDonnell Douglas MD-11F caiu ao tentar decolar no Aeroporto Internacional de Louisville.
Foto: LEANDRO LOZADA / AFP.

Subiu para 12 o número de mortes decorrentes da queda do avião de carga nos Estados Unidos, na última terça-feira (4), segundo informações divulgadas pela agência de notícias AFP.

A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11F, de fabricação americana, caiu ao tentar decolar no Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky.

O balanço inicial indicava sete vítimas do acidente. "Várias pessoas continuam desaparecidas", informou o prefeito de Louisville, Craig Greenberg, na rede social X.

O avião explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) e a Administração Federal de Aviação (FAA) investigam as causas do acidente.

Motor esquerdo se desprendeu

Todd Inman, investigador do NTSB, informou que gravações do aeroporto "mostram o motor esquerdo se desprendendo da asa durante a decolagem".

A aeronave atingiu vários prédios, deixando um rastro de destroços e chamas de quase 800 metros. Segundo Inman, as caixas-pretas foram identificadas e serão enviadas a Washington para análise.

O acidente foi considerado o mais letal da empresa de logística UPS, cujo centro principal, em Louisville, emprega milhares de pessoas.

