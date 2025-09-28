Avião com prefeito de João Pessoa tem pane e faz pouso de emergência na Paraíba
Cícero Lucena e assessores voltaram de agenda no interior do estado
Um avião que transportava o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado (27), na Paraíba.
A aeronave sofreu uma pane técnica, segundo informou o próprio prefeito em seu perfil no Instagram.
O avião de pequeno porte voltada de Sousa e pousou próximo à Alagoa Grande. “Graças a Deus e a São José, apesar do susto, estamos todos bem”, escreveu Cícero Lucena.
O prefeito estava em um agenda no interior do estado em articulações da sua pré-candidatura para o governo da Paraíba em 2026, conforme a Prefeitura de João Pessoa informou à CNN.
Também estavam na aeronave dois assessores, além do piloto. Ninguém precisou de atendimento médico.
FAB INVESTIGA ACIDENTE
O avião é do modelo Neiva EMB-711C, fabricada em 1977. As causas do acidente são apuradas pela Força Aérea Brasileira (FAB).
Veja também
Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) foram acionados para a ocorrência.
Os peritos coletaram dados e verificaram os dados causados à aeronave ou pela aeronave.