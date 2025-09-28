Deputado Mauro Filho segue internado em UTI com 'evolução favorável'
Político sofreu um AVC na última sexta-feira (26)
O deputado federal pelo Ceará Mauro Benevides Filho (PDT) segue internado e em 'evolução favorável' após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) na tarde da última sexta-feira (26).
O parlamentar de 66 anos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Fortaleza.
Ele recebe acompanhamento contínuo da equipe médica, segundo informou a sua assessoria ao Diário do Nordeste neste domingo (28).
Mauro Filho está bem-disposto, conversando normalmente e já realiza caminhadas pelo quarto do hospital, segundo o comunicado.
“A família Benevides agradece, de maneira especial, as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo este processo”, diz a nota.