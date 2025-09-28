Ao lado de Camilo, Lula caminha 3km para celebrar 95 anos do MEC

No início da manhã deste domingo (28), o presidente Lula (PT) participou de uma caminhada para celebrar os 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Ao lado do ministro Camilo Santana, ele percorreu 3 km na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Durante o percurso, ele gravou vídeos para as redes sociais. Junto com integrantes do MEC, o petista exaltou a caminhada com os educadores.

Lula usou short, camiseta vermelha do MEC, tênis e boné com o slogan do governo "O Brasil é dos brasileiros".

Além de Camilo, também acompanharam o presidente durante o percurso a primeira-dama, Janja, e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e Alexandre Padilha (Saúde).

Prestes a completar 80 anos, o presidente chegou a dar algumas corridas curtas durante o percurso. Sem demonstrar cansaço, brincou com alguns auxiliares sobre o desempenho no percurso. Ao final, ele recebeu uma medalha que homenageava os professores brasileiros.