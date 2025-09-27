Mauro Filho sofre AVC e é internado em Fortaleza
Segundo a assessoria, estado do deputado federal é estável
O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT), 66, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na tarde desta sexta-feira (26) e está internado em Fortaleza. A informação foi confirmada pela assessoria do político, que destacou que o quadro dele é estável.
Segundo comunicado oficial enviado ao Diário do Nordeste, o deputado encontra-se em observação médica e "apresenta quadro clínico estável, encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes".
Veja também
"A família Benevides agradece, de forma sincera, pelas mensagens e manifestações de apoio recebidas, reiterando confiança na plena recuperação do Deputado", segue a nota.