Celso Sabino entrega carta de demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

O ministro do Turismo de deputado federal pelo Pará, Celso Sabino (União Brasil), oficializou em carta o pedido de demissão do Ministério do Turismo do governo Lula (PT), nesta sexta-feira (26).

"Hoje entreguei a minha carta de demissão ao presidente, recebi esse pedido e, assim como o presidente foi muito cortês, confiou em mim, acreditou em mim uma responsabilidade muito grande e eu estou trabalhando para honrar, eu não poderia negar esse pedido", afirmou, em coletiva de imprensa, nesta manhã.

No dia 19 deste mês, o parlamentar avisou ao presidente Lula que deveria pedir demissão do governo. O ministro deve retornar à Câmara Federal após pressões do partido para que filiados deixem cargos ocupados na gestão do petista.

Na conversa com Lula, Sabino alegou que tomou a decisão após a aprovação, no dia 18, da resolução do União que dava até 24 horas para que os filiados "desembarquem" do governo.

"A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem um trabalho de diálogo mantido, e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos", disse ainda o parlamentar.

Apesar de já ter apresentado a carta, o gestor deve permanecer no cargo por pelo menos mais uma semana. Ele deve acompanhar o presidente em um evento de entrega de obras ligadas a COP 30, no dia 2 de outubro.