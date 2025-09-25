Ministro Roberto Barroso participa de última sessão como presidente do STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), presidiu nesta quinta-feira (25) sua última sessão do Plenário, após dois anos na presidência da Suprema Corte.

“Apesar do custo pessoal de seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisíveis da sociedade brasileira, o STF cumpriu bem o seu papel de preservar o Estado de direito e de promover dos direitos fundamentais”, discursou Barroso.

O magistrado passará o cargo para o ministro Edson Fachin, na próxima segunda-feira (29). O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente do STF.

"Há complexidades nesse modelo que reserva para o STF esse papel, porém, cabe enfatizar que esse é o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional.”, disse ainda o ministro.

Ele complementou: “Nesse período não houve desaparecidos [políticos], ninguém foi torturado, aposentado compulsoriamente e todos os meios de comunicação se manifestam livremente”.

CARREIRA

Luís Roberto Barroso tem 67 anos e assumiu a vaga no Supremo Tribunal Federal em 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

O ministro nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1958. É doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Mestre pela Universidade de Yale (EUA), doutor pela Uerj e pós-doutor pela Universidade de Harvard (EUA). Trabalhou como professor visitante nas Universidades de Poitiers (França), de Breslávia (Polônia) e de Brasília (UnB).

Autor de diversos livros sobre Direito Constitucional e de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, ele também foi procurador do Estado do Rio de Janeiro.