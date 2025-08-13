Ministro Edson Fachin é eleito presidente do STF e assume em setembro; Moraes será vice
A votação foi virtual
O ministro Edson Fachin foi eleito, nesta quarta-feira (13), presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos próximos dois anos. Compõe ainda a nova cúpula o ministro Alexandre de Moraes, eleito como vice-presidente da Corte.
A votação foi virtual. Segundo a Agência Brasil, a posse dos magistrados está marcada para 29 de setembro, quando Luís Roberto Barroso passará o comando do STF para Fachin.
Durante a sessão que o elegeu nesta quarta-feira, Fachin destacou que a eleição do Supremo é apenas simbólica, uma vez que a presidência do STF ocorre por regime de rodízio, pelo critério de antiguidade na Corte.
No anúncio, Edson Fachin fez agradecimentos a Barroso pelo seu mandato à frente da presidência e se mostrou otimista com a atribuição ao cargo. "Agradeço todo o trabalho, zelo e sensibilidade que o senhor tem dedicado a este tribunal. Continuaremos o trabalho", afirmou.
O ministro Alexandre de Moraes também agradeceu aos companheiros pela parceira no comando do STF e relembrou o período em que foi vice de Fachin no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
"Agradeço a confiança de todos os colegas. Minha grande honra e alegria de ser vice do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhei no TSE”, declarou Moraes.
Conheça o histórico dos magistrados
Fachin também terá a missão de assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O ministro, titular do STF desde 2014, foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ele é doutor em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e tem pós-doutorado no Canadá.
No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.
Já Moraes tomou posse como ministro do STF em março de 2017. Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, falecido em um acidente de avião naquele ano.
Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), tem doutorado em direito do Estado e livre docência em direito constitucional. Já atuou como promotor de Justiça, secretário de Segurança Pública e de Transportes, advogado, professor, consultor jurídico e ministro da Justiça.