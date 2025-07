'Não há crise alguma entre os Poderes', diz presidente do STF, Luís Roberto Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, negou que haja uma crise entre os Poderes no Brasil. Em visita ao Ceará, nesta segunda-feira (21), ele defendeu que há uma relação “institucional” entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O magistrado participou de uma palestra na sede da Ordem dos Advogados do Brasil — Secção Ceará (OAB-CE), em Fortaleza.

“Não há crise alguma entre os Poderes. As relações são as melhores possíveis, eu tenho ótimas relações com o presidente Lula — institucionais, mas muito cordiais —, tenho ótimas relações com o presidente da Câmara — institucionais, mas muito cordiais — e com o presidente do Senado”, disse Barroso.

“Pontualmente podem acontecer visões diferentes porque os poderes desempenham papéis diferentes. A democracia não é regime do consenso. A democracia é o regime em que as eventuais divergências são absorvidas de maneira institucional. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Nós já superamos todos os ciclos do atraso, as questões se resolvem institucionalmente com diálogo” Luís Roberto Barroso Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

“Eventuais divergências”

A insatisfação de integrantes do Congresso com decisões do STF tem elevado a tensão entre os dois Poderes.

Um dos pontos de “divergência” envolve a transparência sobre a indicação das emendas parlamentares. Sob relatoria do ministro Flávio Dino, a Corte faz uma ofensiva para estabelecer critérios mais rígidos em relação ao uso dos recursos públicos. Congressistas alegam que as exigências representam uma interferência indevida do judiciário sobre o legislativo.

Outro tensionamento recente envolve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de restabelecer o decreto do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) formatado pelo Governo. O reajuste havia sido derrubado pelo Congresso Nacional, mas o Governo Lula recorreu à Corte, que atendeu quase que integralmente o pedido do Executivo.