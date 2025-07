Alexandre de Moraes determina manutenção de parte de decreto do Governo sobre IOF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, restabeleceu, nesta quarta-feira (16), o decreto do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) formatado pelo Governo, que havia sido derrubado pelo Congresso Nacional.

A decisão atendeu quase integralmente pedido da Advocacia Geral da União (AGU), mas não contemplou o chamado "risco sacado", que é uma modalidade de crédito em que bancos antecipam valores para varejistas que venderam a prazo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que esse ponto era controverso e poderia ser excluído. Pelo decreto, o IOF passaria a incidir sobre a antecipação de pagamento, que atinge especialmente pequenas empresas que dependem dos valores antecipados para ter fluxo de caixa.

Veja também PontoPoder Comissão da Câmara aprova projeto que amplia isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

"O decreto presidencial, no tocante à ampliação da hipótese de incidência por meio da inclusão de novas operações no fato gerador do tributo, incorreu em inconstitucionalidade ao pretender expandir a hipótese de incidência do IOF, naquilo em que determinou a equiparação das operações de 'risco sacado' ao fato gerador do imposto", disse Moraes na decisão.

O ministro do STF aceitou os argumentos do Governo e decidiu que "não houve desvio de finalidade" na mudança de alíquotas do IOF e na incidência do imposto sobre planos de previdência complementar (VGBLs). Com isso, volta a valer a proposta do Governo.

Segundo a equipe econômica, o Governo esperava arrecadar cerca de R$ 1,2 bilhão neste ano com a taxação dessas operações, o que configura 10% da expectativa de arrecadação de R$ 12 bilhões neste ano, pela última versão do decreto que tratava da alíquota.

Audiência de conciliação termina sem acordo

O mal-estar com o decreto fomentou uma crise entre os Poderes Executivo e Legislativo após a edição do decreto realizada no mês de maio, onde eram feitas alterações no IOF. O Congresso derrubou o decreto pouco tempo depois

Uma audiência de conciliação foi marcada para terça-feira (15) pelo ministro Alexandre de Moraes, para que se chegasse a um acordo. Moraes, então, suspendeu tanto a norma do Governo como a do Legislativo para que as partes tivessem um acerto, que acabou fracassando.

A decisão de agora do ministro tem caráter liminar e será analisada pelo plenário do tribunal.