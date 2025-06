Governo publica MP que aumenta impostos para compensar decreto do IOF

Foi publicado nesta quarta-feira (11), via Medida Provisória (MP), um novo pacote de medidas tributárias após o recuo parcial do decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que causou mal estar na relação entre o Governo e o Congresso.

A MP nº 1.303/2025 amplia os tributos sobre investimentos, apostas esportivas, as chamadas Bets, bancos e até criptomoedas. Ainda sim, parte do aumento no IOF se manteve para pessoas físicas em diversas operações.

Investimentos isentos como Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agropecuário (LCA) também fazem parte do pacote, que é uma tentativa de garantir o equilíbrio das contas públicas com novas fontes de arrecadação, segundo a equipe econômica do governo.

Principais pontos da MP:

IOF segue nos seguintes cenários:

Comprar dólar ou outra moeda em espécie: de 1,1% para 3,5%

Usar cartão de crédito/débito internacional ou cheque de viagem: de 3,38% para 3,5%

Fazer outras remessas ao exterior: de 0,38% para 3,5%

A MP recua em:

Operações de risco sacado

Aportes em previdência privada do tipo VGBL, com isenção de IOF até determinados limites

A MP altera:

Aumenta de 12% para 18% a taxação das bets (apostas) a partir de outubro de 2025

Sobe de 15% para 20% o Imposto de Renda (IR) sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP)

Uniformiza em 17,5% o IR sobre aplicações financeiras

Passa a tributar com 5% novos títulos como LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas a partir de janeiro de 2026.

Cria IR de 17,5% sobre ganhos com criptomoedas

Com objetivo de reverter o desgaste político gerado pelo decreto anterior que aumentava o IOF, a medida vem após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad com líderes partidários, além do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).