Governo publica decreto com reajuste do salário mínimo para 2026

O Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24), o decreto que oficializa o reajuste do salário mínimo para o ano de 2026.

R$ 1.621 é o novo valor do salário mínimo, que vale a partir de 1º de janeiro do próximo ano. O valor, no ano corrente, era de R$ 1.518. O aumento foi de R$ 103 - ou 6,79%.

Pessoas que recebem o salário mínimo (ou múltiplos dele) ou benefícios vinculados a esse valor, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro-desemprego, devem receber o novo valor no início de fevereiro de 2026.

O reajuste do salário mínimo é feito a partir de métricas, como a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em 12 meses, até novembro; e o índice de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

Dessa forma, foi aplicada a inflação até novembro deste ano, índice que ficou em 4,4%. A alta real de 2,5% do PIB de 2024 também foi considerada.

Mudança na previsão

Em dezembro de 2024, o Governo já havia aprovado lei restringindo o aumento real do salário mínimo a 2,5%, o que é correspondente ao teto de gastos do arcabouço fiscal.

O valor reajustado para 2026 é menor que o estimado anteriormente. Em março deste ano, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) havia previsto um salário mínimo de R$ 1.630.

A quantia serve de referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil, conforme dados da Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Trabalhadores formais, aposentadorias e pensões, além de benefícios sociais, devem ser impactados com a mudança.