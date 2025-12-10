Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo
Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.
O valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento nesta quarta-feira (10). O aumento será de R$ 103, já que atualmente ele é R$ 1.518.
A partir de janeiro, a folha de pagamento de trabalhadores ou de beneficiários deve ser atualizada, resultando no pagamento do novo valor em fevereiro do próximo ano.
O reajuste é realizado, seguindo uma das métricas, considerando a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro. Além disso, também avalia o índice de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.
Dessa forma, foi aplicada a inflação até novembro deste ano, índice que ficou em 4,4%, segundo informações divulgadas pelo IBGE nesta quarta. A alta real de 2,5% do PIB de 2024 também foi considerada.
Mudança na previsão
Em dezembro de 2024, o Governo já havia aprovado lei restringindo o aumento real do salário mínimo a 2,5%, o que é correspondente ao teto de gastos do arcabouço fiscal.
O valor confirmado nesta quarta é menor que o estimado anteriormente. Em março, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) havia previsto R$ 1.630.
A quantia serve de referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil, conforme dados da Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Trabalhadores formais, aposentadorias e pensões, além de benefícios sociais, devem ser impactados com a mudança.