Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo

Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cédulas de cem reais, emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Legenda: Novo salário deve ser atualizado em janeiro de 2026, com pagamentos em fevereiro.
Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo.

O valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento nesta quarta-feira (10). O aumento será de R$ 103, já que atualmente ele é R$ 1.518.

A partir de janeiro, a folha de pagamento de trabalhadores ou de beneficiários deve ser atualizada, resultando no pagamento do novo valor em fevereiro do próximo ano

O reajuste é realizado, seguindo uma das métricas, considerando a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro. Além disso, também avalia o índice de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

Veja também

teaser image
Negócios

Governo dará benefício de ICMS para empresas instalarem 5G em áreas rurais do Ceará

teaser image
Negócios

Previdência Privada avança no Ceará, e contribuições chegam a R$ 2,5 bilhões em 2025

Dessa forma, foi aplicada a inflação até novembro deste ano, índice que ficou em 4,4%, segundo informações divulgadas pelo IBGE nesta quarta. A alta real de 2,5% do PIB de 2024 também foi considerada.

Mudança na previsão

Em dezembro de 2024, o Governo já havia aprovado lei restringindo o aumento real do salário mínimo a 2,5%, o que é correspondente ao teto de gastos do arcabouço fiscal.

O valor confirmado nesta quarta é menor que o estimado anteriormente. Em março, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) havia previsto R$ 1.630.

A quantia serve de referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil, conforme dados da Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Trabalhadores formais, aposentadorias e pensões, além de benefícios sociais, devem ser impactados com a mudança. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cédulas de cem reais, emitidas pelo Banco Central do Brasil.
Negócios

Valor do salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma Governo

Quantia é R$ 103 acima do valor atual, definida pela alta do PIB e considerando inflação.

Redação
Há 1 hora
FCEGD
Victor Ximenes

Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Victor Ximenes
Há 2 horas
Site do CETRAN.
Automóvel

Página do Conselho de Trânsito do Ceará é hackeada

Invasão foi detectada na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (10) e como jogar.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Empossada a nova diretoria da CNA. Nela há um cearense pela 1ª vez

Amílcar Silveira, presidente da Faec, é um dos vice-presidentes da entidade, que adverte para a volta da crise fiscal

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem criada com figuras de cofres de porquinho e moedas.
Negócios

Previdência Privada avança no Ceará, e contribuições chegam a R$ 2,5 bilhões em 2025

Paloma Vargas, Ingrid Coelho
10 de Dezembro de 2025
Foto de profissional que optou por se desligar de uma empresa para fazer transição de carreira.
Delania Santos

Transição de carreira: veja seis dicas para mudar de rumo profissionalmente em 2026

Delania Santos
10 de Dezembro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Impasse com Ibama adia para 2026 início da operação da Transnordestina entre Piauí e Ceará

Ferrovia começaria a funcionar em outubro; últimos lotes no território cearense serão contratados na quinta-feira (11).

Luciano Rodrigues
10 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Dois cearenses ensinam em livro como tornar longeva a empresa

O empresário agroindustrial Décio Barreto Júnior e o professor e consultor Waldemar Barros Filhos aconselham: “No desconforto prospera a inovação.”

Egídio Serpa
10 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Enel Ceará.
Negócios

Relator vota para não antecipar prorrogação do Contrato de Concessão da Enel no Ceará

O diretor Fernando Luiz Mosna aponta que a Enel CE "demonstrou não atender aos requisitos para a prorrogação".

Redação
09 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2329 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 61,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2329 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 61,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1150 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1150 de hoje, 09/12; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2949 desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2949 desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3558, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3558, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6898, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6898, desta terça-feira (09/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
09 de Dezembro de 2025
População da Vila de Jericoacoara protesta contra a concessionária do Parque Nacional.
Negócios

Justiça nega pela segunda vez cobrança de pedágio para acesso à Vila de Jericoacoara

O recurso foi apresentado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e forçava a cobrança de ingresso para acesso ao povoado.

Luana Severo
09 de Dezembro de 2025
Foto aérea noturna com os dizeres
Negócios

Justiça volta a analisar cobrança de ingresso para acessar Vila de Jericoacoara

Julgamento deve acontecer nesta terça-feira (9).

Milenna Murta*
09 de Dezembro de 2025
imagem mostra avião da AZUL A330Neo
Igor Pires

Exclusivo: Gol receberá 5 aviões de fuselagem larga da Azul para voar para Europa e EUA

Igor Pires
09 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

CEO da Scantech: 2025 foi bom para o varejo e a economia do Ceará

Thomaz Machado disse, na sua palestra ouvida por 300 convidados da rede Supermercado Pinheiro, que 2026 dependerá do clima e da renda do brasileiro

Egídio Serpa
09 de Dezembro de 2025
Imagem mostra mão de pessoa entregando ou mostrando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira.
Automóvel

Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda

Medida altera regras para obtenção do documento e deve reduzir valor.

Carol Melo
09 de Dezembro de 2025
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Ana Alves

Economia do cuidado: o impacto emocional do dinheiro no fim do ano

Ana Alves
09 de Dezembro de 2025
Foto que contém o nome Eusébio na entrada do município de mesmo nome.
Negócios

Dois municípios do Ceará estão entre as cidades com mais acessos à internet do País; veja quais

Ranking considera acessos de telefonia móvel e banda larga nos municípios.

Luciano Rodrigues
09 de Dezembro de 2025
imagem mostra casinhas com cisterna no interior do Ceará. Ao fundo, tem uma antena para conexão com a internet.
Negócios

Governo dará benefício de ICMS para empresas instalarem 5G em áreas rurais do Ceará

Objetivo é atingir localidades com menor cobertura da faixa no Estado, além de comunidades indígenas e quilombolas.

Luciano Rodrigues
09 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

O "Almoço do Governador" e sua importância pré-eleitoral

Evento tradicional promovido pela Fiec, o deste ano, na próxima sexta-feira, 12, terá de ser visto pelas presenças e pelas ausências

Egídio Serpa
09 de Dezembro de 2025
Questões do Enem 2025.
Papo Carreira

Enem de Belém tem quatro questões antecipadas pelo cearense Edcley Teixeira e colega

Cerca de quatro perguntas foram antecipadas; veja quais.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2859 – Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2859 – Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2859 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3557, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3557, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 782 - Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 150 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 782 - Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 782 em 08/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2896 de hoje, segunda-feira, 08/12; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2896 de hoje, segunda-feira, 08/12; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2896 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6897, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6897, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025