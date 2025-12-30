Brasil fecha trimestre em novembro com menor índice de desemprego desde 2012

A taxa de desemprego no Brasil foi de 5,2% no trimestre encerrado em novembro deste ano. O dado é considerado o menor desde 2012, quando passou a ser monitorado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o governo federal, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua encontrou 5,644 milhões de pessoas em busca de trabalho no trimestre encerrado em novembro. Ao longo da série histórica iniciada em 2012, o maior número de desempregados foi registrado em março de 2021, auge da pandemia de Covid-19 — à época, o indicador chegou a 14,979 milhões de desocupados.

A menor taxa de desemprego da série histórica foi acompanhada por outro marco: o de 103,2 milhões de pessoas empregadas. Com isso, o nível de ocupação no País chegou ao percentual de 59%, o maior até então.

"A manutenção do contingente de trabalhadores em elevado patamar ao longo de 2025 tem assegurado a redução da pressão por busca de trabalho, reduzindo consideravelmente a taxa de desocupação", analisou a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

Taxa de informalidade

A taxa de informalidade nesse mesmo período foi de 37,7% da população ocupada — ou 38,8 milhões de trabalhadores informais. Essa taxa ficou abaixo dos 38% observados no trimestre encerrado em agosto e também foi menor que os 38,8% atingidos no trimestre encerrado em novembro de 2024.

A variação negativa na informalidade foi influenciada, segundo o IBGE, por um novo recorde no número de trabalhadores com carteira assinada, que chegou a 39,4 milhões, com estabilidade na comparação trimestral e alta de 2,6%.

O número de empregados no setor público também foi recorde, com alta de 1,9% no trimestre e 3,8% no ano.