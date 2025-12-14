Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem apenas 28 mil domésticas com carteira assinada; rendimento caiu em 12 anos

Variação dos rendimentos contraria movimento nacional de crescimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de trabalhadora doméstica em Fortaleza.
Legenda: Trabalho doméstico no Ceará teve queda na remuneração, aponta levantamento do IBGE.
Foto: Fabiane de Paula.

As trabalhadoras domésticas do Ceará estão ganhando menos pelo seu trabalho, contrariando a tendência nacional de valorização dos rendimentos. A situação é exposta em dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE.

O rendimento dos trabalhadores domésticos com carteira assinada do Ceará caiu 1,8% de 2012 a 2024. O valor passou de R$ 1.463 para R$ 1.437.

No mesmo período, os ganhos de quem trabalha sem carteira assinada caíram 2,4%. O rendimento foi de R$ 695 para R$ 678. 

Ou seja, o salário contabilizado das trabalhadoras informais, chamadas de diaristas, é menos da metade do que o de carteira assinada. Segundo o IBGE, no caso do trabalhador sem carteira assinada é considerado o ganho de apenas um endereço.

O valor de R$ 678, então, é referente a uma casa onde é realizada a diária. Na prática, o ganho mensal é maior, já que as trabalhadoras atuam em mais de uma residência. 

Veja também

teaser image
Negócios

Empréstimos sem juros: como vai funcionar o programa 'Dinheiro na Mão' no Ceará

teaser image
Negócios

Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará

teaser image
Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

DEFASAGEM DO CEARÁ EM RELAÇÃO AO BRASIL AUMENTOU

Os rendimentos dos trabalhadores domésticos com e sem carteira assinada aumentaram cerca de 18% no mesmo período de doze anos no Brasil.

A média brasileira para o salário das domésticas celetistas é de R$ 1.776. Já as domésticas informais recebem em média R$ 1.065. Com isso, a disparidade entre o rendimento cearense e o nacional aumentou

Considerando os empregos de carteira assinada, a defasagem do Ceará em relação ao Brasil passou de 2,79% para 19%. Já nos cargos informais, sem carteira, a diferença aumentou de 22% para 36%.

Margarida Domingos do Nascimento, de 41 anos, trabalha como doméstica há mais de 20 anos em Fortaleza e sente no orçamento os impactos da baixa remuneração.

“O pagamento não é razoável, com certeza. E isso com certeza prejudica o meu dia a dia”, lamenta. 

Margarida trabalha como diarista, recebendo cerca de R$ 180 por faxina, e passou a aceitar novas diárias para complementar a renda. Além disso, é folguista de uma babá aos fins de semana.

“O valor de trabalhar como doméstica, trabalhando de carteira assinada, não vale a pena. A pessoa só assina com um salário mínimo. Nunca vi uma doméstica ganhar mais do que um salário. Então, com a diária, eu saio ganhando mais”, afirma. 

ALTO NÍVEL DE INFORMALIDADE

As diaristas representam mais de 88% das trabalhadoras domésticas do Ceará. O Estado tem 211 mil domésticas informais e apenas 28 mil domésticas com carteira assinada. 

Eliane da Silva Matos, de 38 anos, trabalhou como doméstica por cinco anos e migrou para a atuação como diarista em 2021. A decisão foi tomada pelo desejo de aumentar seus rendimentos.

“Eu acho muito melhor do que com carteira assinada. Faço muito mais. É mais cansativo, mas o ganho é melhor, eu ganho mais do que antes”, explica.

A diarista trabalha de segunda a sexta-feira e admite sentir falta de alguns direitos garantidos para os celetistas. “Eu pago o INSS. Só sinto falta das férias, mas se organizando direitinho dá para tirar uns dias”, conta. 

O aumento expressivo da informalidade no mercado de trabalho doméstico ocorreu após a PEC das Domésticas, que ampliou os direitos e encargos para a classe, aponta Vitor Hugo Miro, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

“A saída encontrada em mercados de trabalho menos dinâmicos como o cearense foi a substituição de trabalhadores mensalistas por diaristas, em situação de informalidade, e redução de horas contratadas, como forma de não incorrer em aumentos de salários”, explica.

O especialista ressalta que o mercado de trabalho cearense tem os menores salários médios de todos os segmentos, afetando especialmente os cargos de baixa qualificação, como os trabalhadores domésticos. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de trabalhadora doméstica em Fortaleza.
Negócios

Ceará tem apenas 28 mil domésticas com carteira assinada; rendimento caiu em 12 anos

Variação dos rendimentos contraria movimento nacional de crescimento.

Redação
Há 1 hora
Obras no Anel Viário.
Negócios

O que o Ceará perde com o atraso na entrega do Anel Viário?

Obra do 4º Anel Viário se arrasta há 15 anos e gera prejuízos à economia do Ceará.

Letícia do Vale
Há 2 horas
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6026, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal é realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1224 de hoje 13/12; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2331 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 65,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1152 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 950 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6902, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2951 deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 44,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3562, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 311 de hoje 13/12; prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Elmano elogia performance da Marquise na Transnordestina

Fala do governador foi diante de empresários da indústria, do comércio e da agropecuária do Ceará, reunidos ontem em almoço na Fiec

Egídio Serpa
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra um conteiner sendo transportado em um porto.
Negócios

Setor calçadista do Ceará controla investimentos, monitora riscos e renegocia preços no exterior

Entre janeiro e novembro, o setor cearense somou US$ 172,2 milhões em exportações.

Lucas Monteiro
13 de Dezembro de 2025
Imagem de fábrica de calçados e solados
Victor Ximenes

Ceará produz um quarto dos calçados do País e consolida liderança nacional

Victor Ximenes
13 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

México copia EUA e castiga o Brasil com altas tarifas

Governo mexicano impôs tarifas de importação que variam de 20% a 50%, atingindo em cheio as exportações brasileiras

Egídio Serpa
13 de Dezembro de 2025
Foto que contém trabalhadores do Consórcio Novo Anel Viário em protesto tampando a via com um carretel.
Negócios

Consórcio contrata terceirizada para obras do Anel Viário; trabalhadores demitidos protestam

Secretário da Casa Civil do Estado chegou a afirmar que obras foram retomadas.

Luciano Rodrigues
12 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2861 – Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2861 – Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2861 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3561, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3561, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2898 de hoje, sexta-feira, 12/12; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2898 de hoje, sexta-feira, 12/12; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2898 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 784 - Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 784 - Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 784 em 12/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6901, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6901, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

No “Almoço do Governador”, Fiec presenteia Elmano com cesta de notícias

Ricardo Cavalcante, o anfitrião, revela que o Ceará é hoje líder nacional em vários setores da indústria

Egídio Serpa
12 de Dezembro de 2025
CNH.
Automóvel

CNH sem autoescola: veja requisitos para solicitar documento

O objetivo da mudança é simplificar e modernizar o processo de obtenção do documento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Fachada da Sefaz.
Negócios

Elmano envia à Alece proposta para ampliar prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias

O projeto também contempla o parcelamento do ITCD e débitos do Detran.

Bruna Damasceno, Mariana Lemos e Paloma Vargas
12 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o trânsito em uma via de Fortaleza.
Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

Calendário oficial do IPVA será divulgado no dia 16 de dezembro.

Lucas Monteiro
12 de Dezembro de 2025
Porto do Pecém.
Negócios

Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará

A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas.

Bruna Damasceno, Mariana Lemos e Paloma Vargas
12 de Dezembro de 2025
Foto que contém a sede da Enel Distribuição Ceará.
Negócios

Enel Ceará diz vai recorrer de multa de R$ 20 milhões

Concessionária de energia tem contrato vigente até o final de 2028.

Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
12 de Dezembro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima quinta-feira (18).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Fachada de uma agência da Previdência Social (INSS) com seu logo e nome em letras azuis, e pessoas em frente ao edifício.
Negócios

Aposentados do CE já receberam de volta R$ 169,2 milhões descontados indevidamente

Valor foi retirado do benefício de milhares de cearenses sem autorização.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Victor Ximenes

Elmano vai antecipar 2ª parcela do 13º dos servidores; veja data

Pagamento será feito na próxima semana, com três dias de antecedência

Victor Ximenes
12 de Dezembro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

Resultado da PND é divulgado nesta sexta-feira (12)

Originalmente, a informação devia ter sido publicada na quarta (10), mas foi adiada.

Redação
12 de Dezembro de 2025