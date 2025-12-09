Exclusivo: Gol receberá 5 aviões de fuselagem larga da Azul para voar para Europa e EUA

A Gol Linhas Aéreas incorporará inéditos cinco Airbus A330-900neo da Azul, com chegada prevista para junho de 2026.

"Os aviões chegam em junho e iniciarão voos domésticos para reconhecimento dos aviões", informou à coluna uma fonte do setor aéreo.

Segundo a fonte, a previsão é a companhia iniciar voos internacionais em julho de 2026 com os Airbus.

A coluna procurou a Gol e a Azul para comentarem sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria as companhias não haviam retornado. O espaço encontra-se aberto.

A aquisição da Gol representa o retorno da empresa ao segmento de alta densidade após 15 anos, quando a companhia chegou a operar alguns Boeings 767 com as cores da Varig no início dos anos 2010.

Serão os primeiros jatos de fuselagem larga com as cores da Gol.

Voos para EUA, França e Portugal

Conforme a fonte do setor aéreo, os novos widebodies (fuselagem larga) vão operar as seguintes rotas: Guarulhos–Nova Iorque, Guarulhos–Paris, Guarulhos–Portugal (provavelmente com Porto já sinalizado em slots concedidos à Gol) e Rio de Janeiro (Galeão)–Orlando.

"A Gol receberá os aviões A330-900 da Azul e já estão liberados os destinos Nova Iorque e Paris", confirmou a fonte.

A movimentação marca a entrada da Gol de fato ao segmento de alta densidade long haul (longas distâncias), apoiada pelo Grupo Abra, holding da empresa.

Até aqui, a Gol vendia bilhetes de longa distância apenas com operações de suas parceiras como American Airlines e Air France-KLM.

Será o fim da frota única Gol, que até hoje opera apenas Boeing 737.

Aviões da Azul

As aeronaves serão oriundas de devolução da Azul Linhas Aéreas, como parte de sua recuperação judicial. A Azul chegou a sinalizar “rejeição” a Airbus 330, Airbus 330-900.

Portanto, a Gol apostará alto para disputar espaço com demais companhias que operam trechos entre Brasil–Europa e Brasil–EUA. É uma mudança de cenário que promete acirrar a concorrência no longo curso.

Em novembro, a Gol Linhas Aéreas já havia confirmado à coluna que cresceria de forma relevante no mercado internacional nos próximos meses.

Ainda, a coluna já havia noticiado reporte do presidente da Gol, informando que fazia muito sentido receber aeronaves de dois corredores.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.