Companhia aérea alemã visita Fortaleza em busca de novos mercados no Brasil

Após a CEO da Fraport, Andreea Pal, informar ao Diário do Nordeste em setembro deste ano que a companhia Discover, do Grupo Lufthansa, demonstrou interesse em voar para Fortaleza, o CEO da empresa, Carsten Spohr, visitará a capital cearense para conhecer o destino, motivado em encontrar novos mercados no Brasil.

A visita do CEO da Lufthansa em Fortaleza parece ser o 2º passo de uma aproximação entre o grupo alemão e a Fraport e que pode pavimentar o caminho de chegada da Discover em 2027.

A companhia Discover faz voos em mercados focados em lazer e turismo. É o caso de Fortaleza, o que faz muito sentido, uma vez que os alemães chegam ao Ceará nos voos da TAP e Air France.

Segundo o site Panrotas, Carsten afirmou que o Grupo está de olho em outros destinos no Brasil. A coluna já havia comentado sobre a probabilidade do grupo alemão abrir um terceiro destino no Brasil.

Alinhado com o grande interesse que a Iberia demonstrou pelo Brasil, a Lufthansa coloca também o País como prioridade na América Latina.

“Visitaremos Fortaleza para dar uma olhada nesse mercado. Recife, em Pernambuco, nós também nunca estivemos”, disse o CEO da Lufthansa em São Paulo.

O executivo também mencionou a falta de aeronaves no momento atual, o que, segundo ele, uma nova ligação só faria sentido no médio prazo: “Portanto, provavelmente será algo para 2027”.

Fortaleza e Recife já tiveram voos para Frankfurt

Fortaleza e Recife tiveram voos diretos a Frankfurt com a Condor, companhia aérea alemã de 2014 a 2019, com boas taxas de ocupação. A Lufthansa também possui joint venture com a Fraport – chamada Fraalliance, matriz da Fraport Brasil, gestora do aeroporto de Fortaleza, algo que facilitaria sobremaneira um acordo para voar ao Nordeste.

Por fim, o estado do Ceará criou subvenção econômica para suportar o estabelecimento de novas operações internacionais entre Fortaleza e a Europa.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.